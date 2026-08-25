UHAPŠEN SILOVATELJ SA BANOVOG BRDA: Uspešna akcija UKP PU Beograd i Uprave za tehniku, manijak napao stariju ženu u Požeškoj ulici

PRIPADNICI UKP PU Beograd i Uprave za tehniku u brzoj i koordinisanoj akciji uhapsili su S.N (49 god), osumnjičenog da je danas oko 13 časova napao i silovao stariju Beograđanku.

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Naime, ona je prijavila policiji da je oko 13 časova napadnuta, a navodno i silovana u ulazu stambene zgrade u Požeškoj ulici na Banovom brdu.

Prema nezvaničnim informacijama, ona je stanarima zgrade koji su je zatekli ispod stepeništa ispričala da ju je ispred solitera sačekao nepoznati muškarac srednjih godina, koji joj je oteo torbicu sa novčanikom, a potom je napao unutar objekta. Na lice mesta ubrzo su stigle patrole i ekipa Hitne pomoći koja je zbrinula ženu.

Inspektori su preuzeli snimke sa nadzornih kamera sa zgrade u kojoj se napad navodno dogodio, kao i sa okolnih lokala i objekata u Požeškoj. Uzete su i izjave od stanara i prolaznika, kako bi se proverila tačnost tvrdnji iz prijave i identifikovao eventualni napadač. Prema nezvaničnim informacijama, na jednom od snimaka uočena je muška osoba srednjih godina za koju se sumnja da je počinila ovaj napad, a intenzivno se radi na njenoj identifikaciji i hapšenju.

Očevici koji su zatekli nesrećnu ženu u potpunom šoku ispod stepeništa i koji su se prvi našli na licu mesta tvrde da im je potresena žena odmah ispričala da je silovana, nakon što joj je nepoznati muškarac prethodno otrgao torbu ispred samog ulaza. Sve se, navodno, dogodilo u svega nekoliko minuta.

- Videli smo lekare Hitne pomoći i policijske patrole. Ubrzo se pročulo da je silovana naša starija komšinica i da su je ljudi našli skrivenu ispod stepeništa... Svi smo prestravljeni, ne možemo da verujemo da je neko u stanju da uradi ovako nešto usred belog dana u najprometnijoj ulici - kažu zabrinuti stanari.