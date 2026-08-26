"SPREMA SE ZA POLITIČKU PENZIJU" Vučević o Đilasu: Treba očekivati da izjavi kako je pobedio Napoleona!
LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević osvrnuo se na izjavu Dragana Đilasa i istakao da se sprema za političku penziju.
-Dragan Đilas je čovek koji se priprema za političku penziju. Svestan da nema šta da ponudi građanima, pribegava iluzijama. U narednom periodu treba očekivati da izjavi i kako je pobedio Napoleona u bici kod Vaterloa, otkrio Australiju i izumeo telefon. Tužan kraj, tužne karijere- napisao je Vučević na svom Instagramu.
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