Politika

"SPREMA SE ZA POLITIČKU PENZIJU" Vučević o Đilasu: Treba očekivati da izjavi kako je pobedio Napoleona!

В.Н.

26. 08. 2026. u 11:46

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LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević osvrnuo se na izjavu Dragana Đilasa i istakao da se sprema za političku penziju.

СПРЕМА СЕ ЗА ПОЛИТИЧКУ ПЕНЗИЈУ Вучевић о Ђиласу: Треба очекивати да изјави како је победио Наполеона!

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

-Dragan Đilas je čovek koji se priprema za političku penziju. Svestan da nema šta da ponudi građanima, pribegava iluzijama. U narednom periodu treba očekivati da izjavi i kako je pobedio Napoleona u bici kod Vaterloa, otkrio Australiju i izumeo telefon. Tužan kraj, tužne karijere- napisao je Vučević na svom Instagramu. 

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