Hapšenja i istraga

U LIFTU NAPAO DEVOJKU I OTEO JOJ TELEFON: U Novom Sadu uhapšen muškarac (24)

Ljiljana Preradović

25. 08. 2026. u 19:47

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su M. K. (24) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo razbojništvo.

У ЛИФТУ НАПАО ДЕВОЈКУ И ОТЕО ЈОЈ ТЕЛЕФОН: У Новом Саду ухапшен мушкарац (24)

Foto: Profimedia/ilustracija/Allan Swart

Kako se sumnja, on je 7. avgusta, u večernjim satima, u liftu stambene zgrade u Novom Sadu, fizički napao dvadesetjednogodišnju Šapčanku i oduzeo joj mobilni telefon.

Policijski službenici su pretresom stana i drugih prostorija u Novom Sadu, pronašli garderobu koju je osumnjičeni imao prilikom izvršenja dela.

M. K. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U SRBIJI BUKTI NA 35 LOKACIJA: Najteža situacija u Deliblatskoj peščari, nov požar izbio na Goču
Nesreće

0 0

U SRBIJI BUKTI NA 35 LOKACIJA: Najteža situacija u Deliblatskoj peščari, nov požar izbio na Goču

NA teritoriji Republike Srbije trenutno je aktivno 35 požara na otvorenom prostoru, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice, zajedno sa pripadnicima Vojske Srbije, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, javnim preduzećima i međunarodnim timovima, intenzivno rade na njihovom lokalizovanju i gašenju.

25. 08. 2026. u 18:45

Politika
Tenis
Fudbal
ZELENA AGENDA NA DELU: Energetska tranzicija menja globalnu privredu

ZELENA AGENDA NA DELU: Energetska tranzicija menja globalnu privredu