U LIFTU NAPAO DEVOJKU I OTEO JOJ TELEFON: U Novom Sadu uhapšen muškarac (24)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su M. K. (24) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo razbojništvo.
Kako se sumnja, on je 7. avgusta, u večernjim satima, u liftu stambene zgrade u Novom Sadu, fizički napao dvadesetjednogodišnju Šapčanku i oduzeo joj mobilni telefon.
Policijski službenici su pretresom stana i drugih prostorija u Novom Sadu, pronašli garderobu koju je osumnjičeni imao prilikom izvršenja dela.
M. K. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
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