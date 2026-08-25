U LIFTU NAPAO DEVOJKU I OTEO JOJ TELEFON: U Novom Sadu uhapšen muškarac (24)

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su M. K. (24) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo razbojništvo.

Foto: Profimedia/ilustracija/Allan Swart

Kako se sumnja, on je 7. avgusta, u večernjim satima, u liftu stambene zgrade u Novom Sadu, fizički napao dvadesetjednogodišnju Šapčanku i oduzeo joj mobilni telefon.

Policijski službenici su pretresom stana i drugih prostorija u Novom Sadu, pronašli garderobu koju je osumnjičeni imao prilikom izvršenja dela.

M. K. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.