KOLIMA UDARIO POLICAJCA, PA POBEGAO: Uhapšen bahati vozač u Beogradu
P. G. (20) uhapšen je sinoć u Beogradu zbog sumnje da je počinio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene radnje, tako što je 29. oktobra oko 23 sata na Voždovcu vozilom "fiat punto" udario policajca D. C, dao gas i pobegao.
Nesrećni policajac primljen je na VMA gde su mu lekari konstatovali lake telesne povrede, a incident se dogodio na uglu Meštrovićeve ulice i Jovana Bjelića.
- Policajac D.C. je zaustavio automobil "punto", ali vozač umesto da da dokumenta dao je gas i prvo srušio policajca koji je stajao pored vozila, a zatim pobegao. Policija je odmah raspisala potragu za vozačem koji je u automobilu imao još nekoliko mladića - ispričao je izvor.
Policajac D. C. je od siline udara pao na ivičnjak, a ekipa Hitne pomoći ga je u svesnom stanju prevezla u bolnicu.
Za vozačem "punta" je tada raspisana potraga, a uhapšen je brzim operativnim radom pripadnika policije.
Osumnjičenom P. G. određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu za krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene radnje, biti priveden višem javnom tužiocu u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu.
(Telegraf)
