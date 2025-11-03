Hapšenja i istraga

KOLIMA UDARIO POLICAJCA, PA POBEGAO: Uhapšen bahati vozač u Beogradu

В. Н.

03. 11. 2025. u 10:57

P. G. (20) uhapšen je sinoć u Beogradu zbog sumnje da je počinio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene radnje, tako što je 29. oktobra oko 23 sata na Voždovcu vozilom "fiat punto" udario policajca D. C, dao gas i pobegao.

КОЛИМА УДАРИО ПОЛИЦАЈЦА, ПА ПОБЕГАО: Ухапшен бахати возач у Београду

Foto: Shutterstock

Nesrećni policajac primljen je na VMA gde su mu lekari konstatovali lake telesne povrede, a incident se dogodio na uglu Meštrovićeve ulice i Jovana Bjelića.

- Policajac D.C. je zaustavio automobil "punto", ali vozač umesto da da dokumenta dao je gas i prvo srušio policajca koji je stajao pored vozila, a zatim pobegao. Policija je odmah raspisala potragu za vozačem koji je u automobilu imao još nekoliko mladića - ispričao je izvor.

Policajac D. C. je od siline udara pao na ivičnjak, a ekipa Hitne pomoći ga je u svesnom stanju prevezla u bolnicu.

Za vozačem "punta" je tada raspisana potraga, a uhapšen je brzim operativnim radom pripadnika policije.

Osumnjičenom P. G. određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu za krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene radnje, biti priveden višem javnom tužiocu u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: Uhapšen Vladimir Štimac zbog pozivanja na nasilnu promenu vlasti

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)

OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)