KAKO JE UOPŠTE MOGAO DA UPRAVLJA VOZILOM: Evo koliko je promila alkohola izmereno vozaču u Vrnjačkoj Banji
POLICIJA u Vrnjačkoj Banji isključila je iz saobraćaja četrdesetosmogodisnjeg vozača, koji je danas u poslepodnevnim časovima u ovom gradu, upravljao "fiatom" sa 3,62 promila alkohola u organizmu.
Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave Kraljevo, vozač je zadržan.
Protiv njega će, navodi se, biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava.
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"TO NIJE GLUPOST, TO JE DNO!" Karleuša oštro o Cecinom potezu u Severnoj Makedoniji
PEVAČICA Jelena Karleuša oglasila se povodom postupka koleginice Svetlane Cece Ražnatović na koncertu u Severnoj Makedoniji.
01. 11. 2025. u 13:31
