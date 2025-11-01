Hapšenja i istraga

KAKO JE UOPŠTE MOGAO DA UPRAVLJA VOZILOM: Evo koliko je promila alkohola izmereno vozaču u Vrnjačkoj Banji

POLICIJA u Vrnjačkoj Banji isključila je iz saobraćaja četrdesetosmogodisnjeg vozača, koji je danas u poslepodnevnim časovima u ovom gradu, upravljao "fiatom" sa 3,62 promila alkohola u organizmu.

Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave Kraljevo, vozač je zadržan.

Protiv njega će, navodi se, biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava.

