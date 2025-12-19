"BOMBA" JE ODJEKNULA! Crno-beli doveli nekadašnjeg NBA asa
Američki košarkaš Patrik Beverli je i zvanično postao novi igrač solunskog PAOK-a
Beverli je potpisao ugovor sa grčkim crno-belima do kraja ove godine. Za to vreme će zaraditi 600.000 evra i predstavlja najavu boljih dana za tim koji je nedavno preuzeo milijarder Talis Mistakidis.
On je u NBA ligi igrao 11 godina, odigrao 737 utakmica. Beverli je poslednji angažman imao u Hapoelu, koji je napustio u februaru.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
Preporučujemo
NEVEROVATNA UTAKMICA: Monako razbio Bajern, Mirotić dominirao
19. 12. 2025. u 22:15
TO JE PITANjE ZA NjEGA: Ocokoljić govorio o ponašanju Džabarija Parkera i podigao buru
19. 12. 2025. u 21:56
DRAMA U ISTANBULU! Dubai slomio Efes u završnici
19. 12. 2025. u 21:29
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
17. 12. 2025. u 09:30
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)