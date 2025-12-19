"BOMBA" JE ODJEKNULA! Crno-beli doveli nekadašnjeg NBA asa

Američki košarkaš Patrik Beverli je i zvanično postao novi igrač solunskog PAOK-a

FOTO: Ata images

Beverli je potpisao ugovor sa grčkim crno-belima do kraja ove godine. Za to vreme će zaraditi 600.000 evra i predstavlja najavu boljih dana za tim koji je nedavno preuzeo milijarder Talis Mistakidis.

On je u NBA ligi igrao 11 godina, odigrao 737 utakmica. Beverli je poslednji angažman imao u Hapoelu, koji je napustio u februaru.

