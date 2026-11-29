AMERIČKI Stejt department optužio je danas vladu Irana da prikriva pravo stanje ekonomije u toj zemlji i objavljuje neistinite podatke o privrednom rastu.

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- Guverner centralne banke Irana tvrdi da su devizne rezerve zemlje visoke, dok se ministar ekonomije hvali rastom izvoza, a da pritom ne iznosi nijedan statistički podatak niti brojku - objavio je Stejt department na društvenoj mreži Iks.

Iranian officials could no longer maintain a consistent narrative about the country’s economy as essential goods became increasingly unaffordable, the US State Department said on Sunday. In a post on its Persian-language X account, the department contrasted Iranian officials’ assurances about strong foreign exchange reserves and rising exports with Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf’s warnings about severe inflation and surging prices. “When an economy is truly thriving, the government publishes data and statistics; when it is collapsing, it offers nothing but rhetoric,” the department said. — Iran International English (@IranIntl_En) November 29, 2026

SAD tvrde da se Iranci suočavaju sa skokom cena osnovnih životnih potrepština poput hrane i mesečnih kirija, prenela je Al Džazira.

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Stejt department je dodao da su nedavne izjave glavnog iranskog pregovarača i predsednika parlamenta Mohamada Bagera Galibafa u suprotnosti sa tvrdnjama centralne banke.

Poslednjih meseci su SAD uvele dodatne sankcije Iranu sa ciljem da oslabe tamošnju vladu i primoraju je da popusti pred zahtevima Vašingtona.

(Tanjug)

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