EKONOMSKA ISTINA ILI PROPAGANDA? Vašington tvrdi da Iran prikriva razmere krize
AMERIČKI Stejt department optužio je danas vladu Irana da prikriva pravo stanje ekonomije u toj zemlji i objavljuje neistinite podatke o privrednom rastu.
- Guverner centralne banke Irana tvrdi da su devizne rezerve zemlje visoke, dok se ministar ekonomije hvali rastom izvoza, a da pritom ne iznosi nijedan statistički podatak niti brojku - objavio je Stejt department na društvenoj mreži Iks.
SAD tvrde da se Iranci suočavaju sa skokom cena osnovnih životnih potrepština poput hrane i mesečnih kirija, prenela je Al Džazira.
Stejt department je dodao da su nedavne izjave glavnog iranskog pregovarača i predsednika parlamenta Mohamada Bagera Galibafa u suprotnosti sa tvrdnjama centralne banke.
Poslednjih meseci su SAD uvele dodatne sankcije Iranu sa ciljem da oslabe tamošnju vladu i primoraju je da popusti pred zahtevima Vašingtona.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
IRAN TVRDI DA AMERIKA BEŽI OD NjEGOVIH RAKETA: Vašington traži novo uporište u Africi
29. 11. 2026. u 12:50
MASK RAZNEO USAID: „Pranje novca“! Milioni za Ukrajinu pod znakom pitanja
29. 11. 2026. u 09:50
ŠOK! TRAMP UDARIO NA OPEK: Hoće da izbaci dve članice, jednoj blokirao članarinu
28. 11. 2026. u 08:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
KURTI NAPAO SRBIJU U TIRANI, MAVRIĆ SA OSMEHOM U NjEGOVOM DRUŠTVU: "Put ka preokretu otvoren sa novom vladom iz studentskog pokreta"
LAŽNI kosovski premijer Aljbin Kurti iskoristio je priliku da ponovo napadne Srbiju na samitu lidera posvećenom Planu rasta Evropske unije za Zapadni Balkan u Tirani. Samitu je prisustvovao i potpredsednik Narodne skupštine Adem Mavrić.
28. 11. 2026. u 13:07
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)