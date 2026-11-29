Sjajan rezultat u prestonici Uzbekistana.

Foto: SBS

Srpski boks ima novu potvrdu svog kvaliteta na svetskoj sceni! Natalija Šadrina osvojila je bronzanu medalju na finalnom turniru Svetskog kupa u Taškentu, u kategoriji do 57 kilograma, donoseći Srbiji još jedno značajno odličje sa velikog međunarodnog takmičenja.

Olimpijka iz Pariza i evropska šampionka iz Beograda 2024. godine još jednom je pokazala da pripada samom vrhu svetskog boksa. Šadrina je takmičenje otvorila sigurnom pobedom nad reprezentativkom Indije Prači Prači, da bi u polufinalu, posle velike borbe, poražena od predstavnice Kazahstana Karine Ibragimove rezultatom 1:4.

Iako je ostala korak od finala, Natalija se iz Taškenta vraća sa medaljom oko vrata, potvrđujući kontinuitet vrhunskih rezultata i kvalitet srpske ženske bokserske reprezentacije.

Natalija Šadrina posle osvajanja bronze je rekla:

- Drago mi je što sam osvojila medalju za Srbiju. Uvek ulazim u ring sa najvećim ambicijama i željom da pobedim, tako da ostaje žal što nisam uspela da se plasiram u finale. U polufinalu sam dala sve od sebe, borila sam se do poslednjeg trenutka. Ova bronza mi mnogo znači, pre svega kao potvrda da sam na dobrom putu, ali i kao dodatna motivacija za ono što me očekuje. Ponosna sam što predstavljam Srbiju i što još jednom imamo razlog da podignemo našu zastavu na međunarodnoj sceni. Hvala stručnom štabu, Bokserskom savezu Srbije i svima koji su uz mene. Idemo dalje, još mnogo izazova je pred nama!

Foto: SBS

Selektor svih ženskih bokserskih selekcija Srbije smatra da je Šadrina oštećena u polufinalnom meču od strane sudija.

- U polufinalnom meču protiv reprezentativke Kazahstana Karine Ibragimove, sudijskom odlukom 4:1 pobeda je pripala kazahstanskoj bokserki, iako je, po našem mišljenju, Natalija bila bolja i zaslužila plasman u finale. Iako se pre ovog takmičenja nije nalazila na zvaničnoj rang-listi World Boxing-a, Natalija je još jednom potvrdila svoj kvalitet i pripadnost svetskom bokserskom vrhu. Na startu turnira savladala je reprezentativku Indije Prači Dankar, 35. bokserku sveta, dok je u polufinalu odmerila snage sa dvadesetoplasiranom Ibragimovom. Osvajanjem bronzanog odličja Natalija je Srbiji donela prvu medalju na ovom turniru i upisala 150 bodova na svetskoj rang-listi – napomenuo je Ždralo.

Već 30. novembra u ring ulaze još dve evropske šampionke iz redova srpske reprezentacije, sa jasnim ciljem – plasmanom u polufinale i borbom za novo odličje: Sara Ćirković (do 54 kg) – aktuelna evropska šampionka i drugi nosilac turnira, u prvom kolu sastaje se sa reprezentativkom Italije Sirine Čarabi, Kristina Kuluhova (do 60 kg) – aktuelna evropska šampionka i drugi nosilac turnira, za protivnicu ima predstavnicu domaćina Uzbekistana Sitoru Turdibekovu.

Finalni turnir Svetskog kupa u Taškentu okupio je svetsku boksersku elitu, a srpska reprezentacija još jednom potvrđuje da ravnopravno pripada društvu najboljih.

Jedna medalja je već u rukama Srbije. Ali naše ambicije tu ne prestaju! Natalija Šadrina donela je bronzu, a Sara Ćirković i Kristina Kuluhova nastavljaju borbu za nova odličja.

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