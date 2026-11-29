SRBIJA je ponovo odložila primenu strožih propisa o maksimalnoj dozvoljenoj koncentraciji aflatoksina u mleku.

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Umesto od 1. decembra 2026. godine, novi standardi trebalo bi da se primenjuju od 1. januara 2027. godine, predviđeno je izmenama Pravilnika o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani, objavljenim u Službenom glasniku.

Pravilnik je doneo ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz saglasnost ministra zdravlja, piše Blic.

Postojeća granica ostaje na snazi do kraja godine

Izmenama pravilnika predviđeno je da se dosadašnji rok, koji je isticao 30. novembra 2026. godine, produži do 31. decembra.

Time je proizvođačima mleka i mlečnoj industriji ostavljen još jedan mesec do početka primene strožih standarda.

Izmene se odnose na sirovo mleko, termički obrađeno mleko, kao i mleko namenjeno proizvodnji proizvoda na bazi mleka.

Zašto je važan nivo aflatoksina u mleku

Aflatoksini su prirodni toksini koje proizvode određene vrste plesni, a koje se mogu razviti na kukuruzu i drugim poljoprivrednim kulturama, naročito tokom perioda visokih temperatura i suše, kao i usled neadekvatnog skladištenja.

Kada se životinje hrane kontaminiranom stočnom hranom, aflatoksin M1 može dospeti u mleko.

Zbog toga kontrola kvaliteta stočne hrane predstavlja jedan od ključnih faktora za bezbednost mleka i mlečnih proizvoda.

Šta odlaganje znači za proizvođače mleka

Produženje roka za primenu strožih propisa daje dodatno vreme proizvođačima mleka, poljoprivrednim gazdinstvima i mlekarama da prilagode proizvodnju zahtevima koji se odnose na bezbednost hrane.

Prema najnovijim izmenama pravilnika, postojeći režim ostaje na snazi do kraja 2026. godine, dok je početak primene strožih standarda predviđen za 1. januar 2027. godine.

U objavljenom delu pravilnika nisu navedeni razlozi za ponovno pomeranje roka.

(BizPortal)

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