NOVE CENE PUTARINA OD 2027. GODINE: Stiže poskupljenje od oko četiri odsto
VLADA Srbije objavila je usklađene iznose naknada za korišćenje državnih puteva prema kojima će putarina od 1. januara 2027. godine poskupeti za oko četiri odsto.
Kako se navodi u Službenom glasniku, reč je o redovnom godišnjem usklađivanju naknada za korišćenje javnih dobara koje je predviđeno Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara.
Najniži jedinični iznos predviđen je za kategoriju IA, u koju spadaju motocikli, i on iznosi 2,8031 dinar po kilometru.
Za putnička vozila prve kategorije naknada na auto-putu iznosiće 5,6065 dinara po kilometru.
Najvišu tarifu plaćaju vozila četvrte kategorije: 33,6390 dinara po kilometru. Zvanični cenovnik po pojedinačnim naplatnim stanicama još nije objavljen, ali očekuje se da putarina za putnička vozila koja je do sad za deonicu Beograd-Niš iznosila 1.170 dinara dostigne cenu od 1.220 dinara.
Takođe, za deonicu od Beograda do Novog Sada vozači putničkih vozila do sada su plaćali 340 dinara, a procenjuje se da će od 1. januara 2027. godine plaćati 350 dinara
Za deonicu Beograd-Subotica vozači su do sada plaćali 850 dinara, a očekuje se da od Nove godine plaćaju 880 dinara.
Ukoliko se vozači putničkih vozila iz Beograda budu uputili na jugoistok zemlje, do Dimitrovgrada umesto dosadašnjih 1.800 plaćaće 1.870 dinara, a ukoliko iz Beograda budu išli do Preševa umesto dosadašnjih 2.060 dinara očekuje se da će plaćati 2.140 dinara.
Putarina do Šida iz Beograda koštala je 520 dinara, a od 2027. godine očekuje se da košta 540 dinara, dok je procena da će putarina za putnička vozila do Požege koštati 990 dinara umesto dosadašnjih 950 dinara.
Preporučujemo
POČELA ELEKTRONSKA NAPLATA ZA ULAZAK NA FRUŠKU GORU: Pogledajte detaljan cenovnik
05. 11. 2026. u 14:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
KURTI NAPAO SRBIJU U TIRANI, MAVRIĆ SA OSMEHOM U NjEGOVOM DRUŠTVU: "Put ka preokretu otvoren sa novom vladom iz studentskog pokreta"
LAŽNI kosovski premijer Aljbin Kurti iskoristio je priliku da ponovo napadne Srbiju na samitu lidera posvećenom Planu rasta Evropske unije za Zapadni Balkan u Tirani. Samitu je prisustvovao i potpredsednik Narodne skupštine Adem Mavrić.
28. 11. 2026. u 13:07
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)