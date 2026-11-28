VLADA Srbije objavila je usklađene iznose naknada za korišćenje državnih puteva prema kojima će putarina od 1. januara 2027. godine poskupeti za oko četiri odsto.

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Kako se navodi u Službenom glasniku, reč je o redovnom godišnjem usklađivanju naknada za korišćenje javnih dobara koje je predviđeno Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Najniži jedinični iznos predviđen je za kategoriju IA, u koju spadaju motocikli, i on iznosi 2,8031 dinar po kilometru.

Za putnička vozila prve kategorije naknada na auto-putu iznosiće 5,6065 dinara po kilometru.

Najvišu tarifu plaćaju vozila četvrte kategorije: 33,6390 dinara po kilometru. Zvanični cenovnik po pojedinačnim naplatnim stanicama još nije objavljen, ali očekuje se da putarina za putnička vozila koja je do sad za deonicu Beograd-Niš iznosila 1.170 dinara dostigne cenu od 1.220 dinara.

Takođe, za deonicu od Beograda do Novog Sada vozači putničkih vozila do sada su plaćali 340 dinara, a procenjuje se da će od 1. januara 2027. godine plaćati 350 dinara

Za deonicu Beograd-Subotica vozači su do sada plaćali 850 dinara, a očekuje se da od Nove godine plaćaju 880 dinara.

Ukoliko se vozači putničkih vozila iz Beograda budu uputili na jugoistok zemlje, do Dimitrovgrada umesto dosadašnjih 1.800 plaćaće 1.870 dinara, a ukoliko iz Beograda budu išli do Preševa umesto dosadašnjih 2.060 dinara očekuje se da će plaćati 2.140 dinara.

Putarina do Šida iz Beograda koštala je 520 dinara, a od 2027. godine očekuje se da košta 540 dinara, dok je procena da će putarina za putnička vozila do Požege koštati 990 dinara umesto dosadašnjih 950 dinara.