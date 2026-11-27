USPESI Rusije u poljoprivredi pogađaju agrarni sektor Francuske, izjavio je predsednik te zemlje Emanuel Makron na sastanku s predstavnicima poljoprivrednog sektora, prenose RIA Novosti.

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- Uzmimo Rusiju (za primer). Pre nekoliko godina bili su naši kupci. Usled klimatskog otopljavanja uspevaju čak da imaju po dve žetve godišnje. Uspevaju da budu veliki izvoznici. To nas teško pogađa - požalio se Makron.

Prema njegovim rečima, Francuska je zbog geopolitičkih tenzija izgubila tržišta, a njeni nekadašnji kupci, poput Rusije, sada su joj postali konkurenti.

Ministarstvo poljoprivrede Rusije saopštilo je početkom novembra da za ovu godinu očekuje rekordan rod voća i bobičastog voća u zemlji, 2,3 miliona tona. Ministarka poljoprivrede Oksana Lut izjavila je da je već požnjeveno 142,5 miliona tona žitarica. Ruski izvoz žitarica u tekućoj sezoni, kako se očekuje, premašiće 40 miliona tona.

Rusija je u avgustu 2014. godine zabranila uvoz pojedinih vrsta poljoprivrednih proizvoda, sirovina i hrane iz zemalja koje su uvele antiruske sankcije, između ostalog iz SAD, država EU, Kanade, Australije i Norveške.

Zabrana je obuhvatila meso, kobasice, ribu i morske plodove, povrće, voće i mlečne proizvode. Pošto su sankcije ostale na snazi, Moskva je ove mere više puta produžavala.

(RT Balkan)

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