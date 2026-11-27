KOŠTICE šljive, višnje i kajsije, koje nakon prerade voća najčešće završavaju kao otpad, mogu da imaju mnogo korisniju namenu - proizvodnju toplotne energije. Reč je o vrsti biomase koja se može koristiti kao gorivo u odgovarajućim kotlovima, ali i kao sirovina za izradu peleta i briketa.

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Istraživanja pokazuju da ovaj poljoprivredni nusproizvod ima značajan energetski potencijal, a interesovanje za njegovo korišćenje raste zbog potrebe za pronalaženjem alternativnih izvora energije.

Koštice voća kao izvor energije

U prehrambenoj industriji velike količine koštica nastaju tokom proizvodnje sokova, džemova, kompota i drugih prerađevina. Umesto da se odbacuju, one mogu da se iskoriste kao čvrsto biogorivo.

Njihova prednost je u tome što sadrže značajan udeo ugljenika i imaju dobru toplotnu moć. Posebno su zanimljive koštice višnje, šljive i kajsije, koje se u naučnim istraživanjima izdvajaju kao potencijalna sirovina za dobijanje energije.

Prema istraživanju objavljenom 2020. godine u zborniku Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije, energetska vrednost suvih koštica višnje iznosi oko 22 megadžula po kilogramu suve materije. Autori su ukazali i na mogućnost njihovog direktnog korišćenja u odgovarajućim kotlovima.

Od otpada do peleta i briketa

Koštice se mogu koristiti u osušenom obliku, ali i prerađivati u pelete i brikete. Za njihovu pripremu najpre je potrebno ukloniti ostatke voćnog mesa, a zatim materijal osušiti kako bi se smanjio sadržaj vlage.

Nakon toga, u zavisnosti od vrste sirovine i tehnologije proizvodnje, koštice se mogu usitniti i presovati u kompaktne oblike. Tako nastaju peleti i briketi koji se lakše skladište, transportuju i koriste u sistemima za grejanje.

Istraživanje objavljeno u naučnom časopisu "Energies" 2020. godine ispitivalo je mogućnost proizvodnje peleta od koštica šljive, kao i njihovo sagorevanje u kotlu na biomasu. Rezultati su pokazali da ovako proizvedeno gorivo može predstavljati alternativu drvnim peletima u odgovarajućim instalacijama.

Koliki je energetski potencijal koštica višnje i šljive?

Da je reč o sirovini koja nije zanemarljiva, pokazuje i istraživanje stručnjaka iz Srbije. Oni navode da ovaj nusproizvod može predstavljati značajan energetski resurs, posebno za prerađivače voća koji mogu da ga iskoriste za sopstvene potrebe.

I koštice šljive imaju dobru toplotnu moć. Naučna istraživanja navode vrednosti od oko 20 do 22 megadžula po kilogramu, u zavisnosti od uzorka i načina merenja.

Kod kajsije je takođe potvrđen potencijal za energetsko iskorišćavanje koštica. Ipak, stvarna isplativost zavisi od dostupne količine, troškova prikupljanja, sušenja, prerade i transporta.

Da li koštice mogu da zamene drva i pelet?

Iako imaju dobru energetsku vrednost, koštice voća ne mogu se automatski koristiti u svakoj peći ili kotlu. Za njihovo sagorevanje neophodna je oprema prilagođena karakteristikama ovog goriva.

Posebno je važno voditi računa o vlažnosti, načinu sagorevanja, stvaranju pepela i emisijama gasova. Zbog toga se preporučuje korišćenje odgovarajućih kotlova na biomasu, uz poštovanje uputstava proizvođača.

U zavisnosti od kvaliteta i pripreme, koštice mogu biti samostalno biogorivo ili se koristiti u kombinaciji sa drugim vrstama biomase. Njihova najveća prednost posebno dolazi do izražaja u mestima gde se velike količine voća prerađuju na jednom mestu.

Manje otpada i dodatna korist za poljoprivredu

Korišćenje koštica kao energenta donosi dvostruku korist. S jedne strane, smanjuje se količina otpada nastalog u prehrambenoj industriji, dok se s druge strane dobija dodatni izvor energije.

Ovakav način iskorišćavanja ostataka uklapa se u princip cirkularne ekonomije, prema kojem se materijali koji bi inače bili odbačeni ponovo koriste kao resurs.

Za Srbiju, koja ima razvijenu proizvodnju šljive, višnje i kajsije, ovo predstavlja zanimljivu mogućnost za bolje iskorišćavanje poljoprivrednih nusproizvoda. Ipak, da bi koštice postale isplativ energent u većem obimu, potrebno je razvijati sisteme njihovog prikupljanja, skladištenja i prerade.

Ono što se na prvi pogled čini kao običan otpad iz proizvodnje voća, tako može postati vredna sirovina za proizvodnju toplotne energije.

(BizPortal)