PALE CENE GORIVA: Evo koliko će koštati dizel i benzin u narednih sedam dana
MAKSIMALNA maloprodajna cena evrodizela i benzina u narednih sedam dana biće niža za tri dinara i litar dizela će koštati 233 dinara, a benzin (BMB 95) 201 dinar, saznaje Tanjug.
Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.
Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.
Uskoro opširnije
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