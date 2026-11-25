Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,6478 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Foto: Z. Jovanović

Dinar će prema evru biti slabiji za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, a na godišnjem nivou, kao i od početka godine, za po 0,3 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je viši za 0,6 odsto i iznosi 107,1962 dinara za dolar.