MITROPOLIT novosadski i episkop bački Irinej usnuo je juče ujutro u Gospodu, u 80. godini, u Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, na praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog.

Foto: D. Dozet

Monah, arhimandrit, teolog, poliglota, naučnik, profesor i dekan Bogoslovskog fakulteta, član komisija za međucrkveni dijalog - mitropolit Irinej Bulović istovremeno je bio i vatreni svetosavski javni radnik. Srpski narod je ostao bez velikog duhovnika i intelektualca, a "Novosti" bez iskrenog prijatelja, koji nas je o našim rođendanima pozivao: "Nastavite putem Svetog Save", podsećajući da je naš list "hroničar minulih leta i vremena sadašnjega" koji ima obavezu da bude "na braniku vere i nacije". Nije se ustručavao da iznese svoje mišljenje u javnosti, niti se bojao optužbi za "političku nekorektnost". Protivnici su vladiku žučno napadali, ali su ga teško demantovali. Kao najveći greh su mu zamerali Svetosavlje. - Obično - i s pravom, rekao bih - kažemo da je Svetosavlje kvintesencija duhovnog bića našeg naroda i njegova istorijska ideja vodilja - govorio je mitropolit Irinej.

- Tvrdimo, takođe, da Svetosavlje predstavlja primarnu duhovnu kategoriju u našem ukupnom življenju i delanju, juče i danas, njegovu konstantu i konstituentu. Ali, s obzirom na uopštenost i, sa određenog aspekta, neodređenost te kategorije, treba je koliko- -toliko objasniti, kako bi se znalo šta Svetosavlje jeste, a šta nije. Lakonsku, pa ipak uspešnu uslovnu definiciju Svetosavlja dao je blažene uspomene otac Justin Popović, u svoje vreme profesor dogmatike na našem fakultetu. Svetosavlje, veli on, nije drugo do "pravoslavlje srpskog stila i iskustva". Sledstveno, Svetosavlje kao filozofija života označava što dosledniju primenu pravoslavnih hrišćanskih dogmata vere i pravoslavnog etosa kako na ličnom planu tako i u istorijskoj životnoj stvarnosti srpskog naroda. Njegova beseda "Smisao Svetosavlja" objašnjava koji je smisao poziva da nastavimo Savinim putem, jer je on istovremeno autentično srpski i univerzalno hrišćanski, kao staza iskušenja, stradanja i pobede.

- U našem slučaju, hrišćanstvo, i to istočno pravoslavlje, nije među Srbima bilo nepoznato ni pre Svetoga Save, a još manje je bilo silom nametnuti strani element u duši naroda. Ali zahvaljujući njegovoj pastirskoj revnosti u prosvećivanju naroda Jevanđeljem Hristovim, pravoslavlje je u njegove dane proželo i duhovno preporodilo narodno biće, a time ga i osposobilo za stvaranje i negovanje autentične hrišćanske kulture. Pojam Svetosavlja upućuje nas, dakle, na duhovnu zrelost našeg naroda i na njegovu pravoslavljem nadahnutu prosvetu i kulturu, neraskidivo vezanu za izuzetnu ličnost i prosvetiteljsku delatnost svetitelja Save. On je - kao veran učenik drevnih učitelja Crkve, bogoslov izrastao iz Svetoga predanja i asket prožet duhovnim iskustvom podvižnika prethodnih vekova - govorio i tvorio na nov način, ali ne i nove stvari.

U ovom našem svetu gde "u početku beše Reč" on je o neizmernoj moći reči i misli, izgovorene i zapisane, duboko promišljao i spoznavao je, od ranohrišćanskih do savremenih filozofskih postavki. O značaju koji je pridavao moći reči svedoče čestitke za rođendan listu "Večernje novosti", koje nisu čitane samo kao poruka našoj redakciji. Bile su to istinske poslanice svim poslenicima javnog govora koji se u svakom vremenu nalaze pred teškim iskušenjima "kome će se privoleti carstvu". Isti smisao imali su intervjui koje je duže od decenije o Božiću davao Miloradu Vučeliću za list "Pečat". Te poslanice mitropolita Irineja, Srbina i svetosavca, onome ko ih je pažljivo čitao otkrivale su hrišćanina kosmopolitu koji se obraća svim ljudima, čestitajući: "Svoj našoj braći i sestrama pravoslavne hrišćanske vere, naročito svima koji stradaju i koji su ugroženi i gonjeni širom sveta, kao i svima - pravoslavnima koji se drže takozvanog novog kalendara, rimokatolicima i hrišćanima reformacije, a koji su već proslavili Božić - čestitam od srca radosni praznik Hristovog Roždestva i Novu godinu dobrote Gospodnje, uz sveradosni božićni pozdrav: Mir Božji - irinin, pacem, šalom, selam - Hristos se rodi!" Kada je 2019. čestitao rođendan "Novostima" on to nije uradio forme radi, već ih je opisao kao "glasilo koje zastupa interese srpskog naroda i srpske kulture, a samim tim i Srpske pravoslavne crkve, sredstvo javnog izveštavanja koje sebe i svoje čitaoce čuva od šunda, senzacionalizma i površnosti", ukazujući kako bi trebalo da izgledaju sve srpske novine.

Sahrana u petak u Novom Sadu ARHIEPISKOP novosadski i mitropolit bački Irinej biće sahranjen u petak u kripti Sabornog hrama Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu, a opelo će služiti patrijarh srpski Porfirije. kako je saopštila Eparhija bačka, u hramu Sveta Tri jerarha u Novom Sadu (Almaškom hramu) biće služena sveta zaupokojena Liturgija u 9 časova, a opelo u 12 časova. opelo nad odrom preminulog mitropolita Irineja služiće patrijarh Porfirije, uz sasluženje otačastvenih arhijereja i arhijereja iz sestrinskih pravoslavnih crkava.

U smutnim vremenima on je 2023. leta Gospodnjeg dao ohrabrenje poručujući da "Novosti": "nisu žižak koji tinja ni slabašna svećica na vetru" i u mrklom planetarnom, "evrounijskom", "regionalnom" i, u velikoj meri, domaćem medijskom mraku, u kome caruju "postistina", dezinformacije, propaganda, cenzura i autocenzura - jednom rečju, orvelovska ili, tačnije, "demonska Laž, taj apokaliptički surogat istine i smrtni neprijatelj Istine". - U tamnom vilajetu današnjice doživljavam "Novosti" kao jarko i jako svetilo u domu našeg novinarstva, budući da njihovo uredništvo i njihovi saradnici ulažu napore da budu svedoci istine, izveštači o činjenicama i događajima, a ne puki izvođači radova, odnosno propagandisti koji slede instrukcije spolja ili iznutra - poručio nam je za ovogodišnji 73. rođendan mitropolit Irinej. - Poslednjih godina, čega priznajem, nisam bio dovoljno svestan, pišući 2023. godine čestitku "Novostima" za sedamdeseti rođendan - svetski mediji su, pod nevidljivom dirigentskom palicom (ili možda batinom?) globalnih centara moći, vidljivih i nevidljivih, evoluirali: nisu više samo instrument laži, vešto maskirane uz pomoć raznih eufemizama. Oni su danas oružje, moćno i ubitačno oružje (možda ubitačnije od svih mogućih balističkih raketa) koje se koristi u velikim neobjavljenim ratovima velikih sila, osobito onih koje, navodno, za nas "nemaju alternativu" (a ko nas je o tome uopšte pitao ili nas pita?). Jasno je: u globalnom hibridnom ratovanju - ne za teritorije nego za duše, za svest i samosvest naroda - svoje malo, ali za nas kao pravoslavne hrišćane i Srbe neizbežno i važno mesto imamo i mi, hteli mi to ili ne hteli. Mitropolit koji je umeo da sledi Hristovu poruku apostolima da budu "mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi", umeo je da bude veoma oštar i beskompromisan, naročito u sukobu sa totalitarizmima, i levim i desnim.

Pomen u hramovima Sa dubokom tugom u srcu i nadom na Vaskrsenje mrtvih i život večni, eparhija bačka obaveštava verni narod i punoću Srpske pravoslavne crkve da se u utorak, na praznik svetog kralja Stefana dečanskog, u jutarnjim časovima, na institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj kamenici, upokojio u Gospodu Njegovo visokopreosveštenstvo arhiepiskop novosadski i mitropolit bački irinej - saopšteno je juče iz eparhije u čijim je hramovima u podne služen pomen povodom upokojenja novoprestavljenog arhijereja.

- Za brdoviti Balkan često govore da pati od viška istorije. Tobože, svet ide ka kraju istorije, a mi, destruktivni Balkanci, proizvodimo je za izvoz. Istina je potpuno drugačija. Fukujamina, u osnovi marksistička, teza o kraju istorije ostaće samo bleda, prozirna utopija, kao i sve ono na čemu je izmaštana. Pred našim očima nestaje i u svoju autoritarnu suprotnost, ako ne u fašizam, pretvara se takozvana liberalno-demokratska ideja, koja, na primer, kroz cancel culture i slične pokrete diskredituje slobodno misleće naučnike, umetnike, intelektualce i stvaraoce, izlažući ih javnoj poruzi, gubitku nameštenja na univerzitetima i slično. Iz sna o Evropi bez granica Evropljani se bude uz glas mujezina koji ezanom poziva svoje verne na molitvu, a granice od migranata sa juga i istoka brani naoružana policija. Dotle mi, narodi Balkana, ne samo da samostalno proizvodimo istoriju nego nam je i velike i ne baš velike sile izvoze zahvaljujući nezrelim ili korumpiranim političkim elitama, u najtragičnijem vidu - bratoubilačkim ratovima - govorio je mitropolit Irinej za "Pečat". Srpskom narodu nedostajaće takav pronicljiv i hrabar um. Slava mu.

ODLIKOVANjA Za predano služenje Pravoslavnoj crkvi i rodu srpskom, vladika irinej je primio mnoga odlikovanja i priznanja, kao što su: Orden Njegoša prvog reda republike Srpske

Orden Svetog cara Nikolaja II romanova trećeg reda

Svetosavska nagrada Ministarstva prosvete republike Srbije

Orden ravnoapostolnog velikog kneza Vladimira drugog stepena ruske pravoslavne crkve

Orden Svetih novomučenika kragujevačkih prvog stepena eparhije šumadijske

Počasni doktorat (honoris causa) duhovne akademije u Sankt Peterburgu

Novembarska povelja Grada Novog Sada

Srednji krst mađarskog ordena za zasluge republike Mađarske

Orden Svetih apostola Petra i Pavla eparhije buenosajreske i južno-centralnoameričke

Orden Svete ravnoapostolne Marije Magdaline drugog stepena Svetog arhijerejskog sinoda Poljske pravoslavne crkve

Orden Slave i Časti drugog stepena ruske pravoslavne crkve

Sretenjski orden prvog stepena republike Srbije