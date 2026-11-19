Lavovi su ubedljivi i gotovo nesavladivi pred svojim navijačima
Fredericija na svom terenu dočekuje Hilered u utakmici danskog prvenstva, sa namerom da nastavi uspešnu sezonu i učvrsti poziciju u vrhu tabele.
Domaćin ima značajnu prednost u dosadašnjim rezultatima, ali i u kvalitetu defanzivne igre.
Fredericija zauzima treće mesto sa 23 boda iz 14 utakmica, uz sedam pobeda, dva remija i pet poraza. U poslednjih pet mečeva slavila je tri puta, dok je dva puta poražena. Posebno je ubedljiva pred svojim navijačima, a usput raspolaže najboljom odbranom u prvenstvu. Upravo ta stabilnost predstavlja jedan od glavnih aduta domaćina u borbi za nova tri boda.
Hilered je osmi sa 15 bodova iz 14 kola i daleko je od željene forme. U poslednjih pet utakmica zabeležio je dve pobede i tri poraza, a naročito mu teško ide na gostovanjima. Sa 21 primljenim golom, odbrana gostiju pokazuje ozbiljne slabosti, koje bi efikasan napad Fredericije mogao da iskoristi.
Dodatno samopouzdanje domaćinu donosi nedavni međusobni susret, u kojem je Fredericija kao gost pobedila Hilered sa 2:0. Sada će imati i prednost domaćeg terena, pa postoje dobri razlozi da se očekuje još jedan trijumf ekipe koja se nalazi u samom vrhu prvenstva.
NAŠ TIP: 1&NG (kvota 2,35)
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