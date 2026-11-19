EVROPSKA komisija je osnovala novu Kancelariju EU za sankcije. Tako da su sakcije sada sada dobile adresu, kancelariju i međunarodnog izaslanika. Šta još može da pođe po zlu?

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Evropska komisija saopštila je danas da je osnovala Kancelariju Evropske unije za sankcije, kao i da je imenovala švedskog diplomatu Larsa Danijelsona za međunarodnog specijalnog izaslanika za sprovođenje sankcija EU.

U saopštenju, koje je objavljeno na internet stranici Evropske komisije, navodi se da će Kancelarija EU za sankcije objediniti stručno znanja Komisije o celokupnom putu uvođenja sankcija, od osmišljavanja politike do njihovog sprovođenja, primene i sprečavanja da budu zaobiđene, uključujući komunikaciju i saradnju sa trećim zemljama.

Danijelson, koji ima bogato iskustvo u diplomatiji i poslovima Evropske unije, i koji je obavljao visoke funkcije u Kabinetu premijera Švedske, uključujući i položaj državnog sekretara za međunarodne poslove i pitanja EU, a od 2016. do 2023. godine bio je ambasador i stalni predstavnik Švedske pri EU, preuzeće dužnost 6. februara 2027. godine, kada ističe mandat sadašnjeg izaslanika, Dejvida O’Salivana.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je kazala da "sankcije EU predstavljaju ključni deo" odgovora EU na "ruski agresorski rat protiv Ukrajine".

- Svakim novim paketom potkopavamo temelje ruske ratne ekonomije. Međutim, da bi bile efikasne, one moraju da budu u potpunosti primenjene, strogo sprovođene i zaštićene od pokušaja zaobilaženja. Upravo zato osnivamo Kancelariju EU za sankcije, kako bismo ojačali svoje kapacitete i osigurali delotvornost svih naših režima sankcija - kazala je Fon der Lajen.

Kancelarija EU za sankcije biće uspostavljena u okviru Generalnog sekretarijata, a za njen rad će politički odgovarati komesarka za finansijske usluge, štednju i investicije, Marija Luis Albukerke, koja je kazala da efikasnost sankcija zavisi isključivo od sposobnosti EU "da ih primeni i sprovede".

- Nova Kancelarija EU za sankcije ojačaće koordinaciju unutar Evropske komisije, okupljajući stručnjake iz različitih oblasti politika kako bi se obezbedio koherentniji pristup sankcijama, gde god i kad god su one potrebne. U bliskoj saradnji sa državama članicama i međunarodnim partnerima, ojačaćemo sprovođenje, zatvoriti pravne praznine i sprečiti zaobilaženje mera. Snažniji i bolje koordinisan evropski pristup učiniće naše sankcije efikasnijim, a naše delovanje na međunarodnoj sceni verodostojnijim - kazala je Albukerke.

Evropska komisija navodi da će ovaj pristup omogućiti koordinaciju sankcija na nivou EU u odnosu na države članice i treće zemlje, kao i da se odnosi na sve režime sankcija, posebno na one koji se tiču Rusije i Belorusije, ali i Irana, Severne Koreje, Sirije, kao i na sankcije koje su usmerene protiv hibridnih pretnji i organizovanog kriminala.

Kancelarija će pružati podršku državama članicama kroz brže smernice za usklađivanje, razmenu podataka, kao i ekonomske i tehničke analize, kako bi se osiguralo da se sankcije EU ujednačeno sprovode i primenjuju.

- Ruska invazija na Ukrajinu i odgovor EU na nju promenili su prirodu sankcija, pretvarajući ih u spoljnopolitički alat i ključni instrument delovanja EU pred velikim međunarodnim izazovima. Od početka ruske agresije na Ukrajinu, EU je usvojila 21 paket sankcija. Kako se zahtevi u pogledu osmišljavanja i sprovođenja sankcija menjaju, jačanje kapaciteta i struktura Evropske komisije postaje neophodno - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su "obim i složenost ovih mera takođe ukazali na potrebu za snažnijom koordinacijom, tešnjom saradnjom sa državama članicama i intenzivnijim angažovanjem sa međunarodnim partnerima".

Centralni deo rada nove Kancelarije biće pružanje podrške izaslaniku EU za sankcije, čija je uloga ključna za napore EU koji su usmereni na sprečavanje zaobilaženja sankcija i saradnju sa partnerskim zemljama.

- Izaslanik sarađuje sa trećim zemljama kako bi se smanjio rizik od zaobilaženja sankcija EU, naročito putem alternativnih trgovinskih ruta, finansijskih kanala ili mreža za nabavku - ističe se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da će, u okviru uspostavljanja nove Kancelarije EU za sankcije, izaslanik biti pridružen Generalnom sekretarijatu i imaće direktnu liniju izveštavanja komesarki Albukerki, kao i da ove promene stupaju na snagu 16. januara 2027. godine.

Kancelarija će pružati podršku izaslaniku EU za sankcije u pripremi, sprovođenju i praćenju misija, kao i administrativnu i logističku pomoć a nova struktura će objediniti stručno znanje iz cele Evropske komisije, uključujući Generalni sekretarijat, Generalni direktorat za finansijsku stabilnost, finansijske usluge i uniju tržišta kapitala (DG FISMA), Generalni direktorat za trgovinu (DG TRADE), Generalni direktorat za oporezivanje i carinsku uniju (DG TAXUD),

Evropsku kancelariju za borbu protiv prevara (OLAF) i druge relevantne službe.

- Time će se obezbediti integrisaniji pristup celom ciklusu sankcija, od osmišljavanja politike, preko primene i sprovođenja, do sprečavanja zaobilaženja mera i međunarodnog delovanja - navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

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