POSKUPELA NAFTA: U toku rasprodaja tehnoloških akcija - vesti sa tržišta prvog radnog dana ove nedelje

EVROPSKI berzanski indeksi su neujednačeni na početku nedelje, nafta Brent je poskupela na više od 96 dolara, dok je na globalnim tržištima u toku rasprodaja tehnoloških akcija pred objavljivanje kvartalnih rezultata kompanije Envidija (Nvidia), prvi put nakon ostavke njenog izvršnog direktora Džensena Huanga.

Foto: AI generated

Envidija je od početka oktobra izgubila oko 1,9 milijardi dolara tržišne vrednosti, a investitori sve više preispituju održivost ogromnih ulaganja u AI infrastrukturu, naročito kada se ona finansiraju dugom, prenosi Rojters.

Kompanija će objaviti rezultate u utorak, a posebna pažnja biće usmerena na sposobnost privremene direktorke Kolete Kres da održi poverenje investitora.

Pored toga, očekuju se da će američka kompanija Antropik u drugoj polovini nedelje izaći na američke berze, a IPO će biti važan test sentimenta ulagača i njihove spremnosti da nadalje ulažu u AI sektor.

U Evropi će ove nedelje biti u fokusu i nemački ZEW indeks poslovnog raspoloženja, podaci o inflaicji u evrozoni i zapisnik sa sastanka Federalnih rezervi, kao i podaci o nemačkim proizvođačkim cenama i britanskoj maloprodaji.

Prema podacima sa berzi u 9.30 časova, cena nafte Brent je porasla za 0,54 odsto na 96,360 dolara, a lake nafte WTI za 0,71 odsto na 89,169 dolara.

Evropski fjučersi gasa za decembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 89,995 evra za megavat-sat, odnosno oko 945 evra za 1.000 kubnih metara, uz koeficijent 10,5 MWh/1.000 m³.

Nemački indeks DAX pao je za 0,06 odsto, italijanski FTSE MIB za 0,42 odsto, moskovski MOEX za 0,88 odsto, dok je francuski CAC 40 porastao za 0,29 odsto,a britanski FTSE 100 za 0,13 odsto.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,10129 dolara.

Cena zlata je pala na 3.860,85 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 5,8941 dolar za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki industrijski berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u petak porastao za 0,1 odsto na 52.347,55 poena, S&P 500 je pao za 0,4 odsto na 7.561,67 poena, a kompozitni Nasdak za 0,91 odsto na 25.136,27 poena.

(Tanjug)