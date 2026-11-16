Počinje izdavanje potvrda za klijente Alta banke bez originalne dokumentacije

DEPONENTI Alta banke koji nemaju originalnu dokumentaciju kojom dokazuju pravo na isplatu osiguranih depozita od danas, 16. novembra, mogu da preuzmu neophodne potvrde.

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Izdavanje ovih dokumenata obavlja se u prostorijama Alta banke u stečaju, na adresi Bulevar Zorana Đinđića 121 na Novom Beogradu, svakog radnog dana u terminu od 9 do 15 časova, saopštila je Agencija za osiguranje depozita.

Isplata osiguranih depozita u iznosu do 50.000 evra zvanično je počela 13. novembra u ekspoziturama Poštanske štedionice. Pravo na podnošenje zahteva za isplatu imaju građani, preduzetnici, kao i mikro, mala i srednja pravna lica, a krajnji rok za taj postupak je 3. novembar 2029. godine.

Podsetimo, Alta banka se nalazi u stečaju od 3. novembra, a stečajni postupak vodi Agencija za osiguranje depozita.

(Telegraf Biznis)

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