Počinje izdavanje potvrda za klijente Alta banke bez originalne dokumentacije
DEPONENTI Alta banke koji nemaju originalnu dokumentaciju kojom dokazuju pravo na isplatu osiguranih depozita od danas, 16. novembra, mogu da preuzmu neophodne potvrde.
Izdavanje ovih dokumenata obavlja se u prostorijama Alta banke u stečaju, na adresi Bulevar Zorana Đinđića 121 na Novom Beogradu, svakog radnog dana u terminu od 9 do 15 časova, saopštila je Agencija za osiguranje depozita.
Isplata osiguranih depozita u iznosu do 50.000 evra zvanično je počela 13. novembra u ekspoziturama Poštanske štedionice. Pravo na podnošenje zahteva za isplatu imaju građani, preduzetnici, kao i mikro, mala i srednja pravna lica, a krajnji rok za taj postupak je 3. novembar 2029. godine.
Podsetimo, Alta banka se nalazi u stečaju od 3. novembra, a stečajni postupak vodi Agencija za osiguranje depozita.
(Telegraf Biznis)
BONUS VIDEO: VUČIĆ O ČUPIĆU: Mister Džens, Nikola Pašić „himself“, a Pašić se prevrće u grobu
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)