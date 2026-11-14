VAŽNO ZA SVE GRAĐANE: NBS promenila pravila o kupoprodaji deviza
IZMENOM odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova koju je usvojio Izvršni odbor Narodne banke Srbije, a objavljena je u Službenom glasniku uvedeni su posebni rokovi za prodaju efektivnog stranog novca bankama i nove obaveze pri prodaji dela otkupljenih deviza.
Odlukom je precizirano da od dana njenog stupanja na snagu tj. 13. novembra, kada je objavljena u Službenom glasniku, pa do 15. januara 2027. godine, javni poštanski operator i ovlašćeni menjač mogu da prodaju efektivu banci u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana kupovine te efektive od banke koja im je prodala efektivu.
Izuzetak je slučaj kada javni poštanski operator, odnosno ovlašćeni menjač pri kupovini efektive od banke podnese banci i Narodnoj banci Srbije izjavu da je u prethodnih 14 dana ostvario ukupnu prodaju efektive fizičkim licima za najmanje 10 odsto veću od ukupnog otkupa efektive od fizičkih lica.
Tada može da proda efektivu banci u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana kupovine te efektive od banke koja mu je efektivu prodala.
Kada je reč o prodaji otkupljenog efektivnog stranog novca bankama, javni poštanski operator i ovlašćeni menjač dužni su da banci prodaju efektivu u iznosu najmanje 50 odsto ukupnog neto otkupa efektive ostvarenog u toj nedelji.
I ova mera primenjivaće se privremeno, odnosno do 15. januara sledeće godine.
(Alo)
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