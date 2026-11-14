Svet

KAKO RUSI USPEVAJU U LOVU NA UKRAJINSKE MORSKE NEMANI? Ruski ekspert otkrio tajnu ruske sile

С.А.М.

14. 11. 2026. u 17:32

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RUSKI vojnici brzo otkrivaju ukrajinske teretne brodove koji prevoze vojne isporuke za Oružane snage Ukrajine, izjavio je u ekskluzivnom razgovoru za portal Aif.ru penzionisani pukovnik i vojni ekspert Anatolij Matvijčuk.

КАКО РУСИ УСПЕВАЈУ У ЛОВУ НА УКРАЈИНСКЕ МОРСКЕ НЕМАНИ? Руски експерт открио тајну руске силе

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Podsetimo, prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, u noći između 13. i 14. novembra ruske snage izvele su precizne udare na objekte energetske infrastrukture, lučku i železničku infrastrukturu, kao i na pomorske brodove angažovane u isporuci vojnog tereta Ukrajini.

Kako je navedeno, na plovidbi morem pogođen je teretni brod koji je prevozio vojni teret u luku Odesa.

Matvijčuk je istakao da se na takvim brodovima i dalje prevoze rakete za protivvazdušnu odbranu i komponente za bespilotne letelice.

 - Ratna mornarica i avijacija Rusije kontrolišu morska prostranstva, tako da nijedno plovilo koje se kreće ka tim vodama, a povezano je sa Ukrajinom, ne prolazi nezapaženo. Kada vojska utvrdi prirodu tereta – da je reč o vojnoj tehnici, naoružanju ili vojnoj opremi – protiv njega se primenjuju sredstva za uništavanje. Na taj način izvršavamo zadatke izolovanja Ukrajine od svetskog okeana - objasnio je ekspert.

Ranije je objavljeno da su ruske snage u noći na subotu izvele udare na železničke lokomotive u Zaporoškoj oblasti, koje su, prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, bile angažovane u prevozu tereta za ukrajinsku vojsku.

Kako se navodi, za napade na te ciljeve upotrebljene su udarne bespilotne letelice.

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