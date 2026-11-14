Cedevita odmara najbolje igrače protiv Zvezde

Crvena zvezda će u nedelju od 18.30 časova u hali „Aleksandar Nikolić“ ugostiti Cedevitu Olimpiju u okviru osmog kola ABA lige, a trener ljubljanskog tima Zvezdan Mitrović najavio je da bi na ovom susretu priliku mogli da dobiju i košarkaši koji su u prethodnom periodu imali manju minutažu.

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Beogradski crveno-beli trenutno zauzimaju prvo mesto u grupi A sa učinkom od pet pobeda i jednog poraza, dok se slovenački predstavnik nalazi na trećoj poziciji sa skorom 4-2.

Izabranici Crvene zvezde u regionalnom takmičenju vezali su pet trijumfa, ali su sredinom nedelje doživeli težak poraz u Evroligi, gde ih je Real Madrid savladao rezultatom 105:84.

Cedevita Olimpija, sa druge strane, u Beograd stiže u dobrom raspoloženju, pošto iza sebe ima četiri uzastopne pobede u svim takmičenjima. Duel sa Zvezdom biće joj ujedno i završni izazov na seriji od tri gostovanja.

Trener slovenačkog tima Zvezdan Mitrović svestan je težine zadatka koji očekuje njegovu ekipu, posebno imajući u vidu širinu rostera kojim raspolaže beogradski klub.

- Očekuje nas susret sa ekipom koja pripada samom vrhu Evrolige. Reč je o izuzetno kvalitetnom timu sa velikim brojem raspoloživih igrača, čak 18 košarkaša koji su aktivni u oba takmičenja. Mislim da to dovoljno govori o njihovim mogućnostima - istakao je Mitrović.

Crnogorski stručnjak najavio je i da bi u predstojećem duelu mogao da promeni uobičajenu raspodelu minuta, pružajući priliku igračima koji do sada nisu imali značajniju ulogu.

- Želimo da odigramo kvalitetnu utakmicu, ali je moguće da ćemo veću minutažu dati pojedinim igračima koji su u poslednje vreme manje igrali. Cilj nam je da rasporedimo opterećenje i malo odmorimo one koji su imali veću ulogu. Nadam se da će i Kameron Huindo biti spreman da nam pomogne na parketu - poručio je trener Cedevite Olimpije.

Mitrović je dodao da protiv ekipe sa toliko individualnog kvaliteta nije jednostavno napraviti poseban taktički plan, zbog čega će njegov tim pre svega morati da se osloni na sopstvenu igru.

- Kada igrate protiv tako kvalitetnog protivnika, koji ima rešenja na svim pozicijama, teško je izdvojiti neke posebne taktičke zamisli. Najvažnije je da budemo koncentrisani na ono što mi radimo, zadržimo dobar ritam iz prethodne četiri utakmice i pokušamo da pružimo što bolju partiju - zaključio je Mitrović.