Košarka

Ibon Navaro pred Cedevita Olimpiju: U seriji su dobrih rezultata, očekuje nas teška utakmica

Ч. В.

14. 11. 2026. u 17:27

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CRVENA zvezda nakon poraza od Reala u Evroligi nastavlja sa obavezama u ABA ligi. Naredni rival je Cedevita Olimpija, a pred taj meč oglasio se trener crveno-belih Ibon Navaro.

Ибон Наваро пред Цедевита Олимпију: У серији су добрих резултата, очекује нас тешка утакмица

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Španski stručnjak je analizirao rivala za koga ima samo reči hvale.

- Očekuje nas teška utakmica protiv ekipe čija je okosnica dugo na okupu. Sistem koji je postavio sjajni trener Mitrović je tu, imaju dobre i vrlo iskusne igrače. Ono što je za njih najvažnije, je da kako sezona odmiče igraju sve bolje i bolje, i nalaze se u seriji dobrih rezultata. Sa maksimalnim respektom pristupamo ovoj utakmici - rekao je Navaro za klupski sajt.

O utakmici sa timom iz Ljubljane govorio je i Dejan Davidovac.

- Odlično poznajemo ekipu Cedevita Olimpije. Promenili su nekoliko igrača između dve sezone, posebno na bekovskim pozicijama, i očigledno im je bilo potrebno vreme da uvedu nove u sistem koji već postoji. Trener Zvezdan Mitrović je sada već dugo tu, imaju svoj sitem igre, i sa njima nikada nije lako. Pozivam navijače da nam pruže podršku u nedelju uveče - istakao je srpski košarkaš.

Utakmica Crvena zvezda - Cedevita Olimpija igra se u dvorani "Aleksandar Nikolić" u nedelju od 18.30.

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