Ibon Navaro pred Cedevita Olimpiju: U seriji su dobrih rezultata, očekuje nas teška utakmica
CRVENA zvezda nakon poraza od Reala u Evroligi nastavlja sa obavezama u ABA ligi. Naredni rival je Cedevita Olimpija, a pred taj meč oglasio se trener crveno-belih Ibon Navaro.
Španski stručnjak je analizirao rivala za koga ima samo reči hvale.
- Očekuje nas teška utakmica protiv ekipe čija je okosnica dugo na okupu. Sistem koji je postavio sjajni trener Mitrović je tu, imaju dobre i vrlo iskusne igrače. Ono što je za njih najvažnije, je da kako sezona odmiče igraju sve bolje i bolje, i nalaze se u seriji dobrih rezultata. Sa maksimalnim respektom pristupamo ovoj utakmici - rekao je Navaro za klupski sajt.
O utakmici sa timom iz Ljubljane govorio je i Dejan Davidovac.
- Odlično poznajemo ekipu Cedevita Olimpije. Promenili su nekoliko igrača između dve sezone, posebno na bekovskim pozicijama, i očigledno im je bilo potrebno vreme da uvedu nove u sistem koji već postoji. Trener Zvezdan Mitrović je sada već dugo tu, imaju svoj sitem igre, i sa njima nikada nije lako. Pozivam navijače da nam pruže podršku u nedelju uveče - istakao je srpski košarkaš.
Utakmica Crvena zvezda - Cedevita Olimpija igra se u dvorani "Aleksandar Nikolić" u nedelju od 18.30.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
Jokiću istorijska zarada: Otkriveno kada Srbin ide u penziju
14. 11. 2026. u 13:45
VELIKO POJAČANjE! Vraća se Vladimir Lučić
14. 11. 2026. u 09:28
Rade Bogdanović žestoko po Orlovima: Ovo je tužno, iznervirao sam se
14. 11. 2026. u 07:48
Šok u Singapuru! Japan srušio Brazil u ludoj završnici, Anćeloti i Rafinja isključeni
14. 11. 2026. u 14:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Skandal! Srpske reprezentativke se pobile tokom meča (VIDEO)
Veliki derbi ARKUS lige između Crvene zvezde i Bora, odigran na Banjici, obeležio je incident na terenu u kojem su glavne akterke bile Sara Garović i Jelena Agbaba.
12. 11. 2026. u 14:42
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Valerija Čekalina koju je Putin pomilovao? Poznata kao Lerček, ima rak - krivični dosije izbrisan
U OKTOBRU je prijavila da joj je bolest napredovala.
14. 11. 2026. u 13:00 >> 13:10
Komentari (0)