SAVO ŠTRBAC UPOZORAVA: Netransparentnost hrvatskih vlasti prilikom ekshumacije posmrtnih ostataka srpskih žrtava

Dokumentaciono-informativni centar "Veritas" saopštio je da su hrvatski nadležni organi tokom septembra i oktobra, bez obaveštavanja javnosti, izvršili ekshumacije posmrtnih ostataka na dve poznate grobne lokacije sa srpskim žrtvama iz rata devedesetih godina - na Novom groblju u Kninu i na groblju u Daruvaru.

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Iz "Veritasa" pozivaju nadležne institucije u Zagrebu da prestanu da selektivno informišu javnost, da proces DNK identifikacije posmrtnih ostataka sprovedu u najkraćem mogućem roku i da o svim fazama tog procesa obaveste porodice žrtava i javnost.

Savo Štrbac, direktor dokumentaciono-informativnog centra "Veritas" rekao je za RTRS da su znali za pomenute lokacije mnogo godina.

- Za lokaciju na Novom groblju u Kninu znamo još od 1992. godine. Znamo da nismo tada uspeli da indentifikujemo žrtve, dok su Srbi bili tamo tj. dok je postojala Republika Srpska Krajina. Nismo uspeli da iz akcije "Miljevački plato", od 40 žrtava, identifikovali smo 12, klasičnim putem, jer tada još nije bilo DNK identifikacije. Žrtve smo sahranili na kninskom groblju. Pokušavali smo preko međunarodnih institucija i Hrvata, da pokojnike ekskumišemo, nisu nam dali - rekao je Štrbac.

Komentarišući ponašanje hrvatskih vlasti prilikom zataškavanja informacije o ekshumaciji posmrtnih ostataka srpskih žrtava, Štrbac je istakao da takvo ponašanje tamošnjih političara vidi u tome da u Hrvatskoj traganje za srpskim žrtvama ne donosi pozitivne poene njihovim političkim predstavnicima, jer je, kako kaže, zvaničan stav Republike Hrvatske da se neće tragati za srpskim posmrtnim ostacima, dok se ne pronađu i posmrtni ostaci svih Hrvata.

- Sada imate zvaničan podatak sa hrvatske strane da se trenutno traga za 1.725 posmrtnih ostataka, ali svakako neće reći da je više od polovine tih žrtava srpskog porekla, koje su na spisku "Veritasa" - jasan je Štrbac.

Štrbac je naglasio da netransparentnost hrvatskih vlasti prilikom ekshumacije srpskih žrtava predstavlja veliki problem i bol za porodice stradalih.