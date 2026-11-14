Ekonomija

NASTAVLJENA ISPLATA KLIJENATA "ALTA BANKE" U STEČAJU: Na šaltere samo sa zakazanim terminima

Д.К.

14. 11. 2026. u 10:29

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BANKA Poštanska štedionica (BPŠ) je objavila da će danas biti nastavljena isplata klijenata "Alta banke" u stečaju u redovnom radnom vremenu ekspozitura, isključivo za klijente sa zakazanim terminima za subotu.

НАСТАВЉЕНА ИСПЛАТА КЛИЈЕНАТА АЛТА БАНКЕ У СТЕЧАЈУ: На шалтере само са заказаним терминима

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Ivan Bojičić iz Banke Poštanska štedionica izjavio je da je u petak isplaćeno nešto manje od 1.300 deponenata.

Podsetio je da je rok za isplatu depozita tri godine, kao i da taj rok ističe 3. novembra 2029. godine. Dodao je da su sve ekspoziture BPŠ koje su određene kao isplatna mesta za deponente juče radile duže, ali da nijedan klijent nije vraćen sa šaltera, prenosi RTS. 

Isplata osiguranih depozita organizovana je u 57 ekspozitura BPŠ širom Srbije, a potrebno je prethodno zakazati termin putem internet portala. Dolazak preko portala BPŠ do sada je zakazalo 17.193 klijenta.

"Naš prioritet ostaje isti - da svaki deponent dođe do svojih sredstava, uz sigurnu i pouzdanu podršku banke", navodi banka.

Podsetimo, Izvršni odbor Narodne banke Srbije oduzeo je Alta banci dozvolu za rad 31. oktobra, dok je Privredni sud u Beogradu 3. novembra objavio pokretanje stečajnog postupka.

Za stečajnog upravnika imenovana je Agencija za osiguranje depozita, koja ima obavezu da popiše imovinu banke i sačini početni stečajni bilans. Vlasnik banke Davor Macura je uhapšen. On je osumnjičen da je iz trezora banke, uz pomoć još dvojice uhapšenih, izneo više od 45 milijardi dinara.

(RT Balkan)

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