UKRAJINA neće postati normalna država ukoliko krivci za terorističke napade, kao i podmetanje eksploziva pod automobil novinara Sergeja Zavorotnog, ne budu kažnjeni, smatra bivši ukrajinski premijer Nikolaj Azarov.

foto: ANATOLII STEPANOV / AFP / Profimedia

Osim toga, on je komentarisao zahtev Vladimira Zelenskog da Evropska unija narednih deset godina finansira vojsku od 800.000 pripadnika.

-Biće neophodno da se ovim pozabavimo radi normalnog razvoja ukrajinske države i ukrajinskog naroda. Ukoliko svi ljudi koji su krivi za ove zločine ne budu kažnjeni, to će značiti da Ukrajina nikada neće postati normalna država, rekao je Azarov za Sputnjik.

Prema rečima bivšeg premijera Ukrajine, u podmetanje eksploziva umešane su ukrajinske specijalne službe.

-Nemam ni trunke sumnje da je ovo delo kijevskih specijalnih službi i njihovih agenata na teritoriji Rusije. U to apsolutno nimalo ne sumnjam, kazao je Azarov za ruske medije.

Azarov smatra da je motiv za ovaj napad novinarska delatnost Zavorotnog, usmerena na „razotkrivanje delovanja kijevskog režima“.

-Najverovatnije su pripreme za napad trajale neko vreme, utvrdili su adresu i raspored kretanja, a neko ga je pratio, dodao je bivši premijer.

Azarov je takođe naveo da se Zavorotni nalazi u kritičnom stanju.

Zavorotni je međunarodni novinar i bivši savetnik Azarova, koji je bio premijer Ukrajine od 11. marta 2010. do 28. januara 2014. godine.

Ranije je pres-služba Istražnog komiteta Rusije saopštila za Sputnjik da je Zavorotni zadobio povrede u eksploziji automobila u Moskvi i da je prevezen u bolnicu. Zatim je navedeno da je pokrenut krivični postupak povodom eksplozije automobila u Kirovogradskoj ulici u Moskvi.

O zahtevu Zelenskog

Bivši ukrajinski premijer osvrnuo se na izjavu šefa kijevskog režima o garancijama Evropske unije za finansiranje ukrajinske vojske od 800.000 pripadnika.

-Zelenski je izjavio da Evropska unija u narednih 10 godina treba da garantuje finansiranje vojske od 800.000 pripadnika. Inače, da se vratimo na vaše prvo pitanje o pregovorima u Abu Dabiju. Istog dana kada su govorili o miru, Zelenski je izjavio da želi da mu se tokom 10 godina isplaćuje novac za izdržavanje vojske od 800.000 pripadnika. To je, naravno, besmislica. Zašto? Zato što Ukrajina nije u stanju da samostalno izdržava 800.000 vojnika, niti samo da ih izdržava, već ni da fizički ima na raspolaganju 800.000 vojnika, s obzirom na ogromne probleme u pogledu obnove Ukrajine, objasnio je Azarov.

-S jedne strane, vodiš pregovore o miru u Abu Dabiju, a s druge planiraš da narednih 10 godina izdržavaš vojsku od 800.000 pripadnika na granici sa Rusijom. Pa neće tih 800.000 vojnika tamo stajati sa bajonetima. Zar misliš da rusko rukovodstvo neće obratiti pažnju na to?, zapitao se Azarov.

Prethodno su mediji izvestili, pozivajući se na visokog zvaničnika u Kijevu, da Ukrajina traži od zapadnih partnera da joj obezbede sredstva za finansiranje vojske od 800.000 pripadnika u narednih 10 godina.

(sputnikportal.rs)

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