ODLIČAN POSAO ZA PENZIONERE: Evo koliko možete da zaradite od džempera od vunice!

PLETENjE je za mnoge samo hobi i način da kvalitetno provedu slobodno vreme, ali ova veština može da postane i dodatni izvor prihoda. Kape, šalovi, rukavice, dečje kapice i džemperi ručno izrađeni od vunice mogu se prodavati putem interneta, društvenih mreža ili po preporuci poznanika.

Foto: Aleksandar Tomic / Alamy / Profimedia

Posebno je zanimljivo što za ovaj posao nisu potrebni skupa oprema, radionica niti velika početna ulaganja. Dovoljne su igle za pletenje, odgovarajuća vunica, malo prostora i strpljenje. Zbog toga pletenje može biti zanimljiv način dodatne zarade za penzionere, starije osobe, ali i sve one koji žele da rade od kuće i sami organizuju svoje vreme.

Koliko košta vunica za pletenje u Srbiji?

Jedna od prednosti ovog posla jeste što se materijal može nabaviti u različitim cenovnim kategorijama.

Prema ponudama domaćih prodavnica, klupko akrilne vunice od 100 grama može se pronaći za oko 200 do 340 dinara, dok pojedine vrste prediva koštaju i manje. Kvalitetnija mešavina vune i akrila, merino i druga specijalna prediva mogu biti znatno skuplji.

Na primer, u domaćim prodavnicama mogu se pronaći sledeće cene:

Akrilna vunica od 100 grama – oko 200 do 340 dinara.

Mešavine sa vunom – oko 260 do 480 dinara.

Kvalitetnije merino predivo – oko 680 dinara za 100 grama, a pojedine vrste i više.

Specijalna prediva – mogu koštati i preko 1.000 dinara po klupku.

Cene zavise od sastava, proizvođača, gramaže i dužine prediva, pa je pre početka rada važno izračunati koliko će materijala biti potrebno za svaki proizvod.

Koliko košta izrada kape, šala ili džempera?

Za početak nije neophodno odmah praviti komplikovane odevne predmete. Mnogo je praktičnije krenuti od jednostavnijih proizvoda koji zahtevaju manje materijala i vremena.

Pletene kape, šalovi i trake za kosu mogu biti dobar izbor za prve kupce, dok se kasnije mogu ponuditi i rukavice, dečji kompleti, prsluci i džemperi.

Orijentacioni primer troškova materijala:

Pletene kape

Za jednu kapu najčešće je potrebno jedno do dva klupka, u zavisnosti od debljine vunice i modela. Ako klupko košta 200 do 340 dinara, materijal može iznositi približno 200 do 680 dinara.

Šalovi

Za izradu šala potrebno je nekoliko klupaka. Ako se koriste tri do četiri klupka po ceni od 200 do 340 dinara, trošak materijala iznosi oko 600 do 1.360 dinara.

Džemperi

Za džemper je potrebno znatno više materijala, a količina zavisi od veličine, modela i debljine prediva. Kod jednostavnijih modela može biti potrebno osam do dvanaest klupaka, što znači da samo materijal može koštati od oko 1.600 do 4.080 dinara ako se koristi vunica od 200 do 340 dinara po klupku.

Ovo su ilustrativne računice, a ne univerzalne norme. Za svaki proizvod treba uračunati i dugmad, ukrase, pakovanje i eventualne troškove dostave.

Koliko mogu da se naplate ručno pleteni proizvodi?

Kada je reč o prodaji, cena zavisi od kvaliteta materijala, složenosti šare, veličine proizvoda i vremena potrebnog za izradu.

U oglasima na domaćim internet platformama mogu se pronaći ručno pleteni džemperi po cenama od nekoliko hiljada dinara, dok se pojedini unikatni komadi od kvalitetne vune nude i za 10.000 dinara ili više.

To pokazuje da ručni rad ima svoje tržište, ali i da između jednostavnog polovnog džempera i novog, unikatnog proizvoda postoji velika razlika.

Za početnu ponudu mogu se razmotriti sledeće okvirne prodajne cene:

Pletena kapa: 800–1.500 dinara.

Ručno pleteni šal: 1.200–2.500 dinara.

Komplet kape i šala: 2.000–3.500 dinara.

Pleteni prsluk: 3.000–5.000 dinara.

Ručno pleteni džemper: 5.000–10.000 dinara i više.

Ovo su predložene početne cene za formiranje ponude, a ne zvaničan prosek tržišta niti garancija da će proizvodi biti prodati po tim iznosima.

Koliko zaista može da se zaradi od pletenja?

Najvažnije je napraviti razliku između prodajne cene i stvarne zarade. To što je za izradu kape potrebno 400 dinara materijala, a ona se prodaje za 1.200 dinara, ne znači da je zarada 800 dinara.

U računicu treba uključiti i vreme provedeno u radu, dodatni materijal, pakovanje i troškove prodaje.

Na primer, ako se kapa proda za 1.200 dinara, a materijal košta 400 dinara, ostaje 800 dinara pre ostalih troškova i vrednovanja uloženog rada.

Ako se tokom meseca proda deset takvih kapa, prihod od prodaje iznosio bi 12.000 dinara. Nakon troška osnovnog materijala od 4.000 dinara ostalo bi 8.000 dinara pre ostalih troškova i naknade za rad.

To je samo primer računice, a stvarni rezultat zavisi od broja narudžbina, brzine izrade i postignute prodajne cene.

Zato je važno da se ručni rad ne naplaćuje samo prema utrošenoj vunici. Vreme, znanje, trud i originalnost takođe imaju vrednost.

Gde prodavati pletene proizvode u Srbiji?

Dobra vest je da za početak nije potrebno iznajmljivati lokal niti otvarati posebnu prodavnicu.

Ručni rad može se ponuditi na nekoliko načina:

Facebook grupe: Postoje grupe namenjene prodaji ručnih radova, garderobe i domaćih proizvoda.

Instagram: Fotografije gotovih kapa, šalova i džempera mogu privući kupce, posebno ako postoji mogućnost izrade po porudžbini.

KupujemProdajem: Oglasi omogućavaju predstavljanje proizvoda kupcima iz različitih delova Srbije.

Lokalne pijace i bazari: Sajmovi rukotvorina i lokalne manifestacije mogu biti prilika za pronalaženje kupaca.

Preporuke poznanika: Prvi kupci često dolaze iz neposrednog okruženja, preko prijatelja, komšija i porodice.

Posebno je korisno ponuditi izradu po želji kupca, uz izbor boje, veličine i vrste materijala.

Zašto pletenje može biti dobar dodatni posao za penzionere?

Pletenje je jedna od aktivnosti koja se može obavljati kod kuće, u sedećem položaju i bez potrebe za velikim fizičkim naporom.

Starije osobe koje već poznaju ovu veštinu mogu svoje slobodno vreme iskoristiti za izradu proizvoda koje će prodavati. Oni koji tek žele da nauče mogu početi od jednostavnih šara i manjih predmeta.

Osim mogućnosti dodatne zarade, pletenje može biti i prijatan način da se slobodno vreme ispuni kreativnim radom. Posebno je značajno što se tempo rada može prilagoditi ličnim mogućnostima, bez obaveze da se svakog dana napravi određena količina proizvoda.

Ipak, važno je praviti pauze, voditi računa o položaju ruku i leđa i ne forsirati rad ako se pojave bolovi ili zamor očiju.

Kako početi bez velikih ulaganja?

Za one koji žele da isprobaju ovaj način zarade, najbolji pristup je da se ne kupuje velika količina materijala unapred.

Dovoljno je nabaviti nekoliko klupaka vunice, igle i napraviti dva ili tri jednostavna proizvoda. Njihove fotografije mogu se objaviti na društvenim mrežama ili oglasima kako bi se proverilo da li postoji interesovanje kupaca.

Kada stignu prve porudžbine, materijal se može nabavljati prema konkretnim zahtevima.

Pletenje tako može ostati lep hobi, ali za one koji imaju dovoljno iskustva, strpljenja i interesovanja za prodaju, može postati i dopunski izvor prihoda. Najveća prednost je što se počinje od veštine i opreme koje mnogi već imaju kod kuće.

(BizPortal)