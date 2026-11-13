Ekonomija

OGLASILA SE AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA: Od 16. novembra počinje izdavanje potvrda za isplatu deponenata Alta banke u stečaju

А.Ђ.

13. 11. 2026. u 17:07

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DEPONENTI Alta banke koji ne poseduju originalnu dokumentaciju za dokazivanje prava na isplatu osiguranih iznosa, od ponedeljka, 16. novembra mogu dobiti odgovarajuće potvrde od Alta banke u stečaju, saopštila je danas Agencija za osiguranje depozita.

ОГЛАСИЛА СЕ АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА: Од 16. новембра почиње издавање потврда за исплату депонената Алта банке у стечају

Foto: Tanjug/K1Info/Vladimir Ristić

Potvrde će se izdavati radnim danima od 09 do 15 časova, navodi se u saopštenju.

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