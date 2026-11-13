Bivši miljenik Delija razbio crno-bele partijom sezone!
Impresivna igra protiv bivšeg prvaka Evrope.
Košarkaši Efesa pobedili su Virtus iz Bolonje rezultatom 103:91 u 11. kolu Evrolige.
Dvostruki uzastopni šampion Evrope stigao je do petog trijumfa u sezoni, sada je na skoru 5-6 i trenutno zauzima 12. mesto, dok je italijanski gigant na skoru 4-7 i rangiran je na 16. poziciji evroligaške tabele.
Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Džordan Lojd. Bivši miljenik navijača Crvene zvezde je meč završio sa 22 poena, uz šest pogođenih trojki iz sedam pokušaja i 2/2 iz igre, sa indeksom +29.
Uz rame mu je bio Malkolm sa 20 poena, dok je doskorašnji igrač Partizana, centar Bruno Fernando postigao 15 koševa.
Na listi dvocifrenih, bili su Šarić sa 12 i Strazel koji je dao 11 poena. Još jedan nekadašnji as crno-belih, Kameron Pejn "prespavao" je poluvreme bez koša, a onda ih je u drugom postigao devet.
Kod Virtusa, Olston Džunior je sa 15 poena bio najefikasniji, po 11 su dodali Belo i Kar, a 10 koševa ubacili su Dijara i Klintman.
EVROLIGA - 11. kolo
Sreda
Pariz - Fenerbahče 111:109
/Nilikina 22 - Horton Taker 32/
Partizan - Baskonija 80:66
/Džekiri 17 - Duarte 15/
Četvrtak
Makabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv 80:73
Olimpijakos - Dubai 101:72
/Furnije 28 - Bejkon 20/
Olimpija Milano - Žalgiris 83:86
/Gudurić 20 - Valančijunas 17/
Valensija - Bajern Minhen 102:87
/Bruks 14 - Obst 22/
Real Madrid - Crvena zvezda 105:83
/Luvavu 22 - Karter 18/
Petak
Efes - Virtus 101:85
/Lojd 22 - Alston/
Panatinaikos - Barselona (u toku)
Asvel - Bešiktaš (u toku)
Preporučujemo
UŽIVO, SRBIJA - NEMAČKA! Nestvarna bruka Orlova protiv Klopovih Pancera
13. 11. 2026. u 21:00 >> 19:52
HAOS NA AERODROMU! Navijači nasrnuli na šefa struke: "Idi nazad, ti nisi trener"!
13. 11. 2026. u 17:20
SRBIJO, DžABA ZOVEŠ! Još jedan fudbaler neće da igra za "orlove"
13. 11. 2026. u 08:13
GOTOVO JE! Najbolji strelac otišao iz Partizana!
13. 11. 2026. u 06:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Skandal! Srpske reprezentativke se pobile tokom meča (VIDEO)
Veliki derbi ARKUS lige između Crvene zvezde i Bora, odigran na Banjici, obeležio je incident na terenu u kojem su glavne akterke bile Sara Garović i Jelena Agbaba.
12. 11. 2026. u 14:42
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)