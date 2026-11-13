Košarka

Bivši miljenik Delija razbio crno-bele partijom sezone!

С.С.

13. 11. 2026. u 20:30

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Impresivna igra protiv bivšeg prvaka Evrope.

Бивши миљеник Делија разбио црно-беле партијом сезоне!

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Košarkaši Efesa pobedili su Virtus iz Bolonje rezultatom 103:91 u 11. kolu Evrolige.

Dvostruki uzastopni šampion Evrope stigao je do petog trijumfa u sezoni, sada je na skoru 5-6 i trenutno zauzima 12. mesto, dok je italijanski gigant na skoru 4-7 i rangiran je na 16. poziciji evroligaške tabele.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Džordan Lojd. Bivši miljenik navijača Crvene zvezde je meč završio sa 22 poena, uz šest pogođenih trojki iz sedam pokušaja i 2/2 iz igre, sa indeksom +29.

Uz rame mu je bio Malkolm sa 20 poena, dok je doskorašnji igrač Partizana, centar Bruno Fernando postigao 15 koševa.

Na listi dvocifrenih, bili su Šarić sa 12 i Strazel koji je dao 11 poena. Još jedan nekadašnji as crno-belih, Kameron Pejn "prespavao" je poluvreme bez koša, a onda ih je u drugom postigao devet.

Kod Virtusa, Olston Džunior je sa 15 poena bio najefikasniji, po 11 su dodali Belo i Kar, a 10 koševa ubacili su Dijara i Klintman.

EVROLIGA - 11. kolo

Sreda

Pariz - Fenerbahče 111:109
/Nilikina 22 - Horton Taker 32/

Partizan - Baskonija 80:66
/Džekiri 17 - Duarte 15/

Četvrtak

Makabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv 80:73

/Klark 14 - Micić 14/

Olimpijakos - Dubai 101:72
/Furnije 28 - Bejkon 20/

Olimpija Milano - Žalgiris 83:86
/Gudurić 20 - Valančijunas 17/

Valensija - Bajern Minhen 102:87
/Bruks 14 - Obst 22/

Real Madrid - Crvena zvezda 105:83
/Luvavu 22 - Karter 18/

Petak

Efes - Virtus 101:85
/Lojd 22 - Alston/

Panatinaikos - Barselona (u toku)

Asvel - Bešiktaš (u toku)

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