Bivši miljenik Delija razbio crno-bele partijom sezone!

Impresivna igra protiv bivšeg prvaka Evrope.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Košarkaši Efesa pobedili su Virtus iz Bolonje rezultatom 103:91 u 11. kolu Evrolige.

Dvostruki uzastopni šampion Evrope stigao je do petog trijumfa u sezoni, sada je na skoru 5-6 i trenutno zauzima 12. mesto, dok je italijanski gigant na skoru 4-7 i rangiran je na 16. poziciji evroligaške tabele.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Džordan Lojd. Bivši miljenik navijača Crvene zvezde je meč završio sa 22 poena, uz šest pogođenih trojki iz sedam pokušaja i 2/2 iz igre, sa indeksom +29.

Jordan Loyd and Collin Malcolm combine for 42 points and guide @AnadoluEfesSK to home win! ✅ #EveryGameMatters https://t.co/g4M6Wka8O1 — EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2026

Uz rame mu je bio Malkolm sa 20 poena, dok je doskorašnji igrač Partizana, centar Bruno Fernando postigao 15 koševa.

Beating the halftime buzzer and dropping 16 points in the first half 🎯 Collin Malcolm is 🔥🔥🔥 tonight! #MotorolaMagicMoment @Moto I @AnadoluEfesSK https://t.co/JMwYnUfMf1 — EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2026

Na listi dvocifrenih, bili su Šarić sa 12 i Strazel koji je dao 11 poena. Još jedan nekadašnji as crno-belih, Kameron Pejn "prespavao" je poluvreme bez koša, a onda ih je u drugom postigao devet.

Kod Virtusa, Olston Džunior je sa 15 poena bio najefikasniji, po 11 su dodali Belo i Kar, a 10 koševa ubacili su Dijara i Klintman.

EVROLIGA - 11. kolo

Sreda

Pariz - Fenerbahče 111:109

/Nilikina 22 - Horton Taker 32/

Partizan - Baskonija 80:66

/Džekiri 17 - Duarte 15/

Četvrtak

Makabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv 80:73



Olimpijakos - Dubai 101:72

/Furnije 28 - Bejkon 20/

Olimpija Milano - Žalgiris 83:86

/Gudurić 20 - Valančijunas 17/

Valensija - Bajern Minhen 102:87

/Bruks 14 - Obst 22/

Real Madrid - Crvena zvezda 105:83

/Luvavu 22 - Karter 18/

Petak

Efes - Virtus 101:85

/Lojd 22 - Alston/

Panatinaikos - Barselona (u toku)

Asvel - Bešiktaš (u toku)

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