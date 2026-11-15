POVUČEN SERTIFIKAT ZA ORGANSKI UZGOJ LOSOSA: Zašto se Velika Britanija odlučila za ovaj potez?

BRITANSKA organizacija Soil Association saopštila je da je povukla sertifikat za organski uzgoj lososa nakon 20 godina, uz obrazloženje da standardi zaštite životne sredine i dobrobiti životinja u ribnjacima ne ispunjavaju propisane kriterijume.

Foto: Wild Wonders of Europe / Lundgren / Nature Picture Library / Profimedia

Britanska organizacija Soil Association saopštila je da je povukla sertifikat za organski uzgoj lososa nakon 20 godina, uz obrazloženje da standardi zaštite životne sredine i dobrobiti životinja u ribnjacima ne ispunjavaju propisane kriterijume.

Odluka je usledila nakon dvogodišnje provere sertifikovanih farmi, tokom koje su utvrđeni problemi sa patnjom riba i visokom stopom smrtnosti, koja nije bila značajno manja nego na farmama bez organskog sertifikata, prenosi Gardijan.

Iz Soil Association navode da rezultati u oblasti zaštite životne sredine i dobrobiti lososa nisu dostigli njihove standarde, kao i da nema dovoljno dokaza da bi stanje moglo dovoljno brzo da se poboljša.

Industrijski uzgoj atlantskog lososa, najvećim delom u Škotskoj, poslednjih godina beleži komercijalni uspeh.

Britanska domaćinstva godišnje potroše oko 65.000 tona ove ribe, koja se reklamira kao bogat izvor proteina i omega-3 masnih kiselina.

Međutim, organizacije za zaštitu životne sredine upozoravaju na posledice intenzivnog uzgoja, uključujući zaraze morskim vašima, upotrebu hemijskih sredstava i lekova, zagađenje priobalnih voda i veliki broj uginulih riba.

Prema podacima navedenim u izveštaju, tokom 2023. godine na farmama lososa uginulo je 17,4 miliona riba pre nego što su dospele do tržišta.

Organizacija WildFish pozdravila je odluku Soil Association, ocenjujući da ona predstavlja važan korak u ukazivanju na ekološke probleme i probleme dobrobiti životinja u industriji uzgoja lososa.

Više od 120 kuvara iz 26 zemalja potpisalo je otvoreno pismo u kojem su poručili da neće da služe losos iz morskih uzgajališta dok se ne promene postojeće prakse.

Predstavnici industrije, međutim, odbacuju optužbe i ističu da škotske farme posluju u skladu sa strogim propisima, uz više od 1.600 kontrola i inspekcija godišnje.

Organizacija Salmon Scotland navela je da povlačenje sertifikata Soil Association ne znači i gubitak državnog organskog sertifikata i da će se uzgoj i dalje procenjivati prema važećim standardima britanske vlade.

Losos je jedna od najpopularnijih vrsta ribe u Velikoj Britaniji, a industrija njegovog uzgoja predstavlja značajan deo škotskog prehrambenog izvoza.

(Tanjug)