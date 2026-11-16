DANAS JE ĐURĐIC: Ovo su verovanja i običaji koji se vezuju za praznik posvećen prenosu moštiju Svetog Georgija

SRPSKA pravoslavna crkva (SPC) danas slavi praznik posvećen prenosu moštiju Svetog Georgija iz Nikomidije u Lidu palestinsku, u narodu poznatiji kao Đurđic.

Foto: SPC

Sveti Georgije bio je rimski vojnik u gardi cara Dioklecijana, koji je mučenički stradao tokom progona hrišćana, a u hrišćanstvu se slavi kao Sveti Đorđe. Pogubljen je 303. godine zato što je odbio poslušnost caru Dioklecijanu, velikom progonitelju hrišćana i izjavio da se ne plaši da umre za svoju veru.

Sveti Đorđe je veoma poštovan u srpskom narodu. Slavi se dva puta godišnje - 16. novembra po novom kalendaru kao Đurđic, odsnosno praznik prenosa moštiju svetitelja u Palestinu i polaganja u velelepni, njemu posvećeni hram, i 6. maja kao Đurđevdan, dan smrti Svetog Georgija, preneo je Tanjug.

U hrišćanskoj ikonografiji Sveti Georgije se od 7. veka prikazuje kao vojnik, bez konja, u stojećem stavu i sa kopljem ili mačem u desnoj ruci. Od 9. veka se pojavljuje još jedan prikaz Svetog Georgija - na konju, u vojvodskom odelu, kako kopljem ubija aždaju. Pre nego što je preminuo, Sveti Georgije je zamolio svog slugu da mu telo odnese u Palestinu, odakle mu je majka bila rodom i gde je imao veliko imanje koje je razdao siromasima, što je sluga i uradio.

U vreme cara Konstantina Velikog, hrišćani su u Lidi podigli hram posvećen Svetom Georgiju, a prilikom osvećenja toga hrama u njega su prenete svetiteljeve mošti. Sveti Georgije je vrlo poštovan u srpskom narodu, a posvećene su mu mnoge crkve i manastiri: Đurđevi Stupovi, Vraćevšnica, Staro Nagoričino, hram na Oplencu, Bogovađa.

Verovanja i običaji

Đurđic je krsna slava brojnih srpskih porodica, a prema narodnom verovanju označava i početak zime i Vučjih dana, koji traju do Mratindana, 24. novembra. Prema narodnom verovanju, zima dolazi sa Đurđicem, a odlazi sa Đurđevdanom.

Dani od Đurđica do Svetoga Mrate, 24. novembra, nazivaju se Mratinci ili Vučiji dani jer je sveti Mrata zaštitnik vukova. U vreme mratinaca ništa se ne daje iz kuće i ništa se ne pere.

Prema narodnom verovanju, od 16. novembra, pa sve do 24. novembra vremenske prilike ukazaće nam na to kakva će biti predstojeća zima. Ako dani budu magloviti, zima će biti promenljiva i maglovita, a ako bude vedro zima će biti oštra sa dosta mraza.

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