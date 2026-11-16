UPALJEN ŽUTI METEOALARM: Drugi deo dana donosi naoblačenje i pljuskove u centralnim i istočnim krajevima zemlje
DANAS će u Srbiji vreme biti umereno do potpuno oblačno.
Pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima jače naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima uz više padavina u centralnim i istočnim krajevima, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Duvaće slab do umeren, u košavskom području povremeno i jak jugoistočni vetar, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, u drugom delu dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 12 do 15°S, u Negotinskoj Krajini oko 8 °S.
Narednih dana vetrovito sa čestom pojavom kiše, posebno u sredu i četvrtak, i toplije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom ponegde i oko 20°S. Pad temperature se očekuje tokom narednog vikenda.
Upaljen meteoalarm
Banat, Šumadija, Pomoravlje, Istočna i Jugoistočna Srbija su pod žutim meteorološkim upozorenjem.
Ovaj meteoalarm ukazuje da vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku.
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