ŠTETA OD RASADA DO FORMIRANJA GLAVICE: Stručnjaci skreću pažnju na opasnu bolest kupusa

CRNA trulež, koju izaziva bakterija Xanthomonas campestris pv. Campestris, smatra se ekonomski najznačajnijim oboljenjem biljaka iz porodice kupusnjača. Ovaj patogen može pričiniti štete kupusu u svim fazama razvoja: od rasada do formiranja glavice.

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Prenosi se zaraženim semenom i biljnim ostacima u zemljištu. Na širenje zaraze utiče navodnjavanje, insekti, vetar, kišne kapi, puževi golaći, radnici i alati koje koriste za poljske radove.

Vremenski uslovi koji pogoduju razvoju i širenju bakterije su vlažnija jutra, više dnevne temperature i prohladne noći. Simptomi se uočavaju u vidu hloroze koja polazeći od ivice lista na kraju dobija izgled latiničnog slova V. Listovi žute, suše se, a bolest se postepeno širi na ostatak biljke zahvatajući celu glavicu. Tkivo na glavici postaje belo i vodenasto, a kasnije posivi i pocrni.

Kod biljaka gde je je došlo do jake infekcije, povrtarima se preporučuje mehaničko uklanjanje obolelih glavica sa parcele, obavezno po suvom vremenu, kao i dezinfekcija noževa za seču glavica kupusa, da bi sprečili širenje infekcije sa zaraženih na zdrave biljke tokom sukcesivnih berbi.

Ključne preventivne mere kontrole u cilju zaštite kupusa od ovog oboljenja podrazumevaju upotrebu zdravog semena i rasada za setvu, poštovanje plodoreda u trajanju barem od tri godine, gajenje otpornih sorti ili hibrida, uklanjanje korovskih biljaka i biljnih ostataka i suzbijanje štetnih insekata.

(AgroBiznis Magazin)