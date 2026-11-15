Poljoprivreda

ŠTETA OD RASADA DO FORMIRANJA GLAVICE: Stručnjaci skreću pažnju na opasnu bolest kupusa

K. Despotović

15. 11. 2026. u 16:23

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CRNA trulež, koju izaziva bakterija Xanthomonas campestris pv. Campestris, smatra se ekonomski najznačajnijim oboljenjem biljaka iz porodice kupusnjača. Ovaj patogen može pričiniti štete kupusu u svim fazama razvoja: od rasada do formiranja glavice.

ШТЕТА ОД РАСАДА ДО ФОРМИРАЊА ГЛАВИЦЕ: Стручњаци скрећу пажњу на опасну болест купуса

Foto: Jouan & Rius / Nature Picture Library / Profimedia

Prenosi se zaraženim semenom i biljnim ostacima u zemljištu. Na širenje zaraze utiče navodnjavanje, insekti, vetar, kišne kapi, puževi golaći, radnici i alati koje koriste za poljske radove.

Vremenski uslovi koji pogoduju razvoju i širenju bakterije su vlažnija jutra, više dnevne temperature i prohladne noći. Simptomi se uočavaju u vidu hloroze koja polazeći od ivice lista na kraju dobija izgled latiničnog slova V. Listovi žute, suše se, a bolest se postepeno širi na ostatak biljke zahvatajući celu glavicu. Tkivo na glavici postaje belo i vodenasto, a kasnije posivi i pocrni.

Kod biljaka gde je je došlo do jake infekcije, povrtarima se preporučuje mehaničko uklanjanje obolelih glavica sa parcele, obavezno po suvom vremenu, kao i dezinfekcija noževa za seču glavica kupusa, da bi sprečili širenje infekcije sa zaraženih na zdrave biljke tokom sukcesivnih berbi.

Ključne preventivne mere kontrole u cilju zaštite kupusa od ovog oboljenja podrazumevaju upotrebu zdravog semena i rasada za setvu, poštovanje plodoreda u trajanju barem od tri godine, gajenje otpornih sorti ili hibrida, uklanjanje korovskih biljaka i biljnih ostataka i suzbijanje štetnih insekata.

(AgroBiznis Magazin) 

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