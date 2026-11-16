KAKO JE DŽUDISTA ODLUČIO DA OSVOJI DRŽAVNI VRH: Višestruki olimpijski pobednik Tedi Riner cilja Jelisejsku palatu

Džudista, s visine od 2,04 metra, nadgleda francusku političku scenu.

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Trostruki olimpijski i jedanaestostruki svetski šampion Tedi Riner kandidovao se za predsedničke izbore koji će biti održani na proleće sledeće godine. Legendarni sportista, koji je ukupno pet puta osvajao olimpijsko zlato, računajući i ekipnu konkurenciju, sada bi da protivnike obara i na političkom tatamiju.

"Ničim izazvan" predsednički kandidat, 37-godišnji Riner nema nikakvog političkog iskustva. Navikao je na svetla pozornice, ali ne i na situacije kada se desetine televizijskih kamera istovremeno stušte u njegov vidokrug, a novinari ga opkole tražeći odgovore na goruća pitanja francuskog društva.

U to se uverio prilikom prve predizborne posete, u petak, bolnici u Sen Deniju, gde je tri sata razgovarao sa zdravstvenim radnicima. Nije bio naročito pričljiv pred novinarima. Poručio je da je najpre došao da sluša, a da će predlozi uslediti kasnije. Dan potom, na sajmu francuskih proizvoda u Parizu, morao je da odgovara i na pitanja o odnosima s predsednikom države.

– Nisam makronista – rekao je, kao da se brani.

Makron mu je, naime, čestitao kandidaturu, istakavši da je veoma srećan što se veliki šampion uključuje u političku raspravu. Riner je ove pohvale nazvao "otrovnim poljupcem", naglašavajući da nije predsednikov izaslanik i da s njim ne razmenjuje poruke. Ipak, u njegovom okruženju nalaze se ljudi bliski aktuelnoj vlasti, među njima i biznismen Filip Veran, koji je učestvovao u pokretanju Makronove kampanje 2016. godine.

Zašto je uopšte odlučio da se kandiduje? Kaže da su ga na to podstakli ljutnja građana, društvene podele, gubitak nade i nedostatak ambicije političara. Želi da ujedini Francuze i vrati zemlji samopouzdanje. Ističe da nije ni levičar ni desničar, već čovek zdravog razuma, pravde i odlučnosti.

Od programa je zasad predstavio samo osnovne smernice. Zalaže se za mogućnost da zaposleni više rade i više zarađuju, bez formalnog ukidanja radne nedelje od 35 sati. Najavljuje reformu penzionog sistema, uz očuvanje solidarnosti među generacijama, ali i mogućnost delimične kapitalizacije fonda. Među prioritetima su zdravstvo, bezbednost, borba protiv rasizma i obnova državnog autoriteta. Detaljniji program tek treba da predstavi.

Njegov ulazak u politiku nije ostavio ravnodušnim ni protivnike. Marin le Pen kaže da još ne zna gotovo ništa o njegovim predlozima, dok je Žan-Lik Melanšon ocenio da Riner predstavlja ozbiljnijeg protivnika od mnogih drugih. Prva istraživanja pokazuju da popularnost na sportskim borilištima ne garantuje i političku pobedu. Prema najnovijoj sondaži Riner se kotira na 4,5 odsto glasova u scenariju s najvećim brojem kandidata, nešto više od bivšeg premijera Gabrijela Atala, koji dobija četiri odsto. Marin le Pen je daleko ispred, s podrškom između 31 i 33 odsto, a iza nje je Melanšon sa 17 do 18,5, zavisno od scenarija. Ranije istraživanje pokazalo je da bi 22 odsto Francuza moglo da razmotri glasanje za Rinera, ali to nije isto što i čvrsta biračka podrška.

Riner je, inače, prijatelj Novaka Đokovića. Njih dvojica su u kontaktu još od Olimpijskih igara u Riju 2016. godine. Francuski džudista uručio je srpskom asu pobednički pehar na pariskom mastersu 2023, a tokom Olimpijskih igara u Parizu 2024. srdačno su se zagrlili i čestitali jedan drugom osvojena zlata. Đoković je više puta isticao koliko se divi Rinerovoj karijeri, dok Francuz posebno ceni Novakovu nepokolebljivu želju za pobedom.

Pred novim kandidatom sada je borba drugačija od svih dosadašnjih. Da bi se uopšte našao na glasačkom listiću, mora da prikupi potpise 500 izabranih predstavnika. A iako je zakoračio u politiku, Riner još ne odustaje od džuda. Čak razmišlja o nastupu na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine, ukoliko mu buduće obaveze to dozvole. Možda čak i kao predsednik Francuske.