Hrvatska i Francuska pogurale Srbiju ka baražu za A diviziju Lige nacija

Hrvati i Francuzi odigrali za Srbiju.

Foto: AP Photo/Darko Bandic

Fudbaleri Hrvatske savladali su Češku u Osijeku rezultatom 2:1 (1:0), dok je Francuska u Bordou istim rezultatom bila bolja od Turske (2:1, 0:0). Ovakav rasplet znači da će Srbija najverovatnije morati da igra baraž za opstanak u A diviziji Lige nacija, odnosno da neće direktno ispasti u B ligu.

Dve najlošije od četiri poslednjeplasirane reprezentacije u grupama direktno će ispasti u B diviziju, dok će preostale dve kroz baraž pokušati da sačuvaju status u elitnom rangu. Trenutno su Češka i Turska najslabije rangirane među tim selekcijama, pa bi „orlovi“ mogli da završe u doigravanju čak i ukoliko izgube od Grčke (sutra, 20.45) sa tri gola razlike.

Posle šest odigranih kola, Česi imaju gol-razliku minus 11 (3:14), koliko ima i Turska (4:15), dok je Srbija uoči poslednje runde na minus sedam (4:11). Velšani će zauzeti poslednje mesto u svojoj grupi, ali su osvojili tri boda, zbog čega su već sigurni učesnici baraža.

U Osijeku je domaćin do trijumfa stigao praktično na samom početku utakmice. Ivan Perišić je zatresao mrežu već u drugom minutu, ali su Česi uspeli da poravnaju rezultat u završnici, pošto je Adam Hložek izjednačio u 84. minutu. Ipak, slavlje gostiju nije dugo trajalo. Samo tri minuta kasnije Lovro Majer je postigao pogodak za konačnih 2:1 i doneo Hrvatskoj pobedu.

Francuzi su do trijumfa protiv Turske stigli posle mnogo uzbuđenja u drugom poluvremenu. Mreža gostiju zatresla se u 49. minutu, kada je Topču postigao autogol. Arda Guler je potom uspeo da zatrese mrežu, ali je njegov pogodak poništen. Krupi je u 80. minutu povećao prednost Francuske, dok je Bardakči u 90. minutu postavio konačan rezultat.