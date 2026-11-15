Španija pala u Madridu prvi put posle 39 godina! Englezi prekinuli neverovatan niz

Gledali smo fantastičan duel na stadionu Atletiko Madrida.

Foto: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Fudbalska reprezentacija Engleske pobedila je Španiju u Madridu rezultatom 3:2, nakon što je stekla tri gola prednosti, a potom u završnici, sa igračem manje, uspela da sačuva trijumf.

Ovo je ujedno i prvi poraz španske selekcije u Madridu posle, verovali ili ne, 39 godina. Prethodni poraz u prestonici nanela joj je upravo Engleska, koja je 18. februara 1987. godine slavila rezultatom 4:2 na stadionu „Santijago Bernabeu“.

Takođe, svetski i evropski šampion nije izgubio utakmicu još od 15. marta 2024. godine, kada je u prijateljskom susretu poražen od Kolumbije. Do ovog meča, Španija je bila u nizu od 43 utakmce bez poraza.

❌ UNBEATEN RUN SNAPPED ❌ Spain's world record 43-game unbeaten run ends with a 3-2 defeat to England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/fsLd6Qzseb — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 15, 2026

Englezi su dugo izgledali kao ekipa koja ima potpunu kontrolu nad dešavanjima na terenu. Izabranici Luisa de la Fuentea nisu uspevali da pronađu odgovor na igru rivala, koji je do 57. minuta već imao tri gola prednosti.

Golove za tim Tomasa Tuhela postigli su Hari Kejn, Ezri Konsa i Ben Vajt.

Ipak, komforna situacija za goste pretvorila se u ozbiljnu borbu za opstanak. Eliot Anderson je u 63. minutu dobio crveni karton, a Španija je ubrzo dobila priliku da se vrati u meč sa bele tačke. Ojarzabal je preuzeo odgovornost i smanjio zaostatak, čime je domaćin dobio dodatni zamah.

Niko Vilijams je zatim pogodio za 3:2 i potpuno vratio neizvesnost. Usledila je završnica u kojoj su Španci konstantno napadali, pokušavajući da iskoriste brojčanu prednost, dok je Engleska sve snage usmerila na odbranu svog gola.

Posebno se istakao golman Džejms Traford, koji je u najkritičnijim trenucima nekoliko puta pravovremeno intervenisao i sačuvao prednost svoje reprezentacije. Njegove odbrane bile su jedan od ključnih razloga zbog kojih su Englezi, uprkos velikom pritisku, uspeli da izdrže do poslednjeg sudijskog zvižduka.