Politika

RADIKALI SPREMNI ZA BORBU: Država je večna, a politički pobednici prolazni

Novosti online

15. 11. 2026. u 22:15

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SRBIJA je preživela i veća iskušenja od ovih — nadživeće i njih, jer je država večna, a politički pobednici prolazni, kaže potpredsednik SRS Miljan Damjanović.

РАДИКАЛИ СПРЕМНИ ЗА БОРБУ: Држава је вечна, а политички победници пролазни

Foto: Printskrin

- Srpski narod krase slobodarski duh, herojstvo i veliko srce. Nijedna politička pobeda onih koji danas ponižavaju sopstvenu državu ne sme da nas pokoleba - naveo je Damjanović na Iksu.

On je podelio objavu lidera opozicije Aleksandra Vučića u kojoj Vučić najavljuje stvaranje širokog narodnog fronta protiv terora i diktature.

- Zastupaćemo interese građana Srbije i interese slobodne i slobodarske Srbije, kojoj nijedan politbiro, Kominterna, plenum neće naređivati šta treba da radi - najavio je Vučić.

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