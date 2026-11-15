RADIKALI SPREMNI ZA BORBU: Država je večna, a politički pobednici prolazni
SRBIJA je preživela i veća iskušenja od ovih — nadživeće i njih, jer je država večna, a politički pobednici prolazni, kaže potpredsednik SRS Miljan Damjanović.
- Srpski narod krase slobodarski duh, herojstvo i veliko srce. Nijedna politička pobeda onih koji danas ponižavaju sopstvenu državu ne sme da nas pokoleba - naveo je Damjanović na Iksu.
On je podelio objavu lidera opozicije Aleksandra Vučića u kojoj Vučić najavljuje stvaranje širokog narodnog fronta protiv terora i diktature.
- Zastupaćemo interese građana Srbije i interese slobodne i slobodarske Srbije, kojoj nijedan politbiro, Kominterna, plenum neće naređivati šta treba da radi - najavio je Vučić.
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