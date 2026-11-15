RADIKALI SPREMNI ZA BORBU: Država je večna, a politički pobednici prolazni

SRBIJA je preživela i veća iskušenja od ovih — nadživeće i njih, jer je država večna, a politički pobednici prolazni, kaže potpredsednik SRS Miljan Damjanović.

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- Srpski narod krase slobodarski duh, herojstvo i veliko srce. Nijedna politička pobeda onih koji danas ponižavaju sopstvenu državu ne sme da nas pokoleba - naveo je Damjanović na Iksu.

Srpski narod krase slobodarski duh, herojstvo i veliko srce. Nijedna politička pobeda onih koji danas ponižavaju sopstvenu državu ne sme da nas pokoleba. Srbija je preživela i veća iskušenja od ovih — nadživeće i njih, jer je država večna, a politički pobednici prolazni. — Miljan Damjanović (@RadikalMiljan) November 14, 2026

On je podelio objavu lidera opozicije Aleksandra Vučića u kojoj Vučić najavljuje stvaranje širokog narodnog fronta protiv terora i diktature.

- Zastupaćemo interese građana Srbije i interese slobodne i slobodarske Srbije, kojoj nijedan politbiro, Kominterna, plenum neće naređivati šta treba da radi - najavio je Vučić.