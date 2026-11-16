OVO SE DEŠAVA POSLE 35 GODINA Astro savet za ponedeljak, 16. novembar: Evo koja 4 (pod)znaka prati sreća u sportu i kreativnim delatnostima

MARS i Jupiter, planete akcije i ekspanzije, 16. novembra, u 6.23, naći će se na istom stepenu Lava.

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I to prvi put posle 35 godina, budući da se ovaj aspekt poslednji put desio 14. juna 1991. godine, ali na 11. stepenu Lava.

Lav je simbol uspeha, ugleda, sporta, kreativnosti, ambicije, Mars akcije i borbenosti, a Jupiter prosperiteta i srećnih okolnosti. Budući da se radi o 25. stepenu, koji simbolizuje inicijativu i energiju, spoj Marsa i Jupitera i te kako podstiče na akciju i borbu, donosi priliv entuzijazma, optimizma i srećne okolnosti. Donosi uspeh i nagrade sportistima, umetnicima, kreativcima, privatnim preduzetnicima.

Kada je reč o sportu, te 1991. godine, 29. maja, Crvena zvezda je osvojila Kup evropskih šampiona na stadionu "Sveti Nikola" u Bariju pobedivši Olimpik iz Marseja posle izvođenja penala 0:0 - 5:3. Zanimljivo je da je upravo tog dana Mars na prvom stepenu Lava počeo da obrazuje konjukciju sa Jupiterom na osmom stepenu tog znaka, što se retko dešava. Zato što Jupiter svakih 12 godina prelazi preko Lava, ali ne pravi svakih 12 godina konjunkciju sa Marsom.

Budući da je Lav i znak ljubavi i dece, ova konjunkcija Marsa i Jupitera donosi i nove ljubavi i veće šanse za proširenje porodice. Najviše će uticati na rođene sa podznakom i Suncem u trećoj dekadi Lava, Vodolije, Bika i Škorpije. Takođe, upozorava na opasnost od preterivanja, neumerenosti, kao i na kardiovaskularne tegobe.

Treba imati u vidu i da se Južni Mesečev čvor (simbol prošlosti i načina ponašanja kojih bi se trebalo osloboditi) nalazi u konjunkciji sa Marsom i Jupiterom u Lavu, što može da aktivira stare, neraščišćene sukobe na globalnom nivou. I to na prilično buran način, kroz eskalaciju ratnih sukoba, pad starih autoriteta, borbu za prevlast i potrebu da se odbrani nešto, čak i na sopstvenu štetu.

Poslednji put, ovaj stelijum (trostruka konjunkcija) Marsa i Jupitera na Južnom Mesečevom čvoru u Lavu desio se u maju 1980. godine.