ŠAMAR BRISELU I KAJI KALAS Medvedev: Niko još nije pozvao EU na pregovore o sukobu
EVROPSKA unija još nije pozvana da učestvuje u pregovorima o rešavanju ukrajinskog sukoba, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.
„Kaja Kalas citira Gromika (!), piše kako treba da predstavlja EU i da ‘Rusi ne žele da je vide’ u toj ulozi. Nju ne želi niko i to ne zato što je ‘opasan pregovarač’, već zato što je jednostavno glupa. I, na kraju, Evropsku uniju niko još nije ni zvao na pregovore o ukrajinskom sukobu“, naveo je Medvedev.
Medvedev je ovako komentarisao izjave visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaje Kalas da bi ona trebalo da predstavlja Evropsku uniju na pregovorima.
Politiko je ranije objavio da je Evropska unija smatra kandidaturu Kaje Kalas za ulogu pregovarača sa Rusijom šalom.
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