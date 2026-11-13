NOVA FUNKCIJA? Vens istražuje mogućnost kandidature za predsednika SAD

POTPREDSEDNIK SAD Džej Di Vens razmatra mogućnost povlačenja sa predsedničkih izbora 2028. godine.

Foto: AP Photo/Jose Luis Magana

„Potpredsednik Džej Di Vens ozbiljno razmatra da se ne kandiduje za predsednika 2028. godine nakon katastrofalnih međuizbora prošle nedelje“, javlja CNN, pozivajući se na izvore.

Vašington post je ranije objavio da guverner Floride Ron DeSantis planira da se kandiduje za predsednika SAD 2028. godine.