Svet

NOVA FUNKCIJA? Vens istražuje mogućnost kandidature za predsednika SAD

В. Н.

13. 11. 2026. u 17:52

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POTPREDSEDNIK SAD Džej Di Vens razmatra mogućnost povlačenja sa predsedničkih izbora 2028. godine.

НОВА ФУНКЦИЈА? Венс истражује могућност кандидатуре за председника САД

Foto: AP Photo/Jose Luis Magana

„Potpredsednik Džej Di Vens ozbiljno razmatra da se ne kandiduje za predsednika 2028. godine nakon katastrofalnih međuizbora prošle nedelje“, javlja CNN, pozivajući se na izvore.

Vašington post je ranije objavio da guverner Floride Ron DeSantis planira da se kandiduje za predsednika SAD  2028. godine.

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