STIGLE SU NOVE CENE GORIVA: Poznato koliko ćemo plaćati dizel i benzin narednih sedam dana
STIGLE su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštati dinara 236 dinara, a benzin 207 dinara.
Nove cene goriva važiće do sledećeg petka - 20. novembra. Cene su bez promene. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.
Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.
Podsećamo, Naftna industrija Srbije (NIS) zatražila je juče od nadležnih u Vladi Srbije i Ministarstvu rudarstva i energetike da, usled privremenog prekida dopremanja sirove nafte naftovodom JANAF nakon oštećenja naftovoda, kompaniji obezbedi korišćenje sirove nafte iz državnih rezervi, kao i dizela iz operativnih rezervi, saopštila je ova kompanija.
NIS ovo čini u cilju nastavka redovnog snabdevanja tržišta u narednom periodu, navodi se u saopštenju i dodaje da Rafinerija nafte Pančevo prilagođava svoj rad u skladu sa informacijama koje dobija od JANAF-a, a da su sve benzinske stanice NIS-a uredno snabdevene svim vrstama derivata.
Transport sirove nafte JANAF-om obustavjen je 6. novembra zbog havarije na deonici Sisak-Slavonski Brod, kada je iscurelo 500.000 litara nafte.
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