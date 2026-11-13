PONUDA VOĆA I POVRĆA NA PIJACAMA ŠIROM SRBIJE: Pojedini proizvodi zabeležili značajne promene cena

PONUDA voća i povrća na pijacama širom Srbije tokom prve nedelje novembra uglavnom je dobra i stabilna, ali su kod pojedinih proizvoda zabeležene značajne promene cena.

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Dok se u Čačku većina sezonskih namirnica prodaje po cenama sličnim prošlonedeljnim, na beogradskoj pijaci Skadarlija došlo je do poskupljenja i pojeftinjenja različitih vrsta voća i povrća. Promene su zabeležene i na zelenim pijacama i kvantašima u Leskovcu.

Koliko koštaju krompir, kupus, paprika i paradajz u Čačku

Na zelenoj pijaci u Čačku ponuda sezonskog povrća ocenjena je kao vrlo dobra, a cene većine proizvoda ostale su na prošlonedeljnom nivou.

Kilogram krompira prodaje se po ceni od 70 do 80 dinara, dok je za paradajz potrebno izdvojiti od 150 do 180 dinara. Kupus košta od 50 do 60 dinara po kilogramu, a šargarepa od 100 do 120 dinara.

Šampinjoni se nude po ceni od 380 do 400 dinara, dok se paprika, u zavisnosti od klase i sorte, prodaje za 100 do 180 dinara.

Kada je reč o voću, ni tu nije bilo većih promena cena. Banane koštaju od 200 do 210 dinara, dok su maline znatno skuplje i dostižu cenu od 600 do 650 dinara.

Na beogradskoj pijaci neke namirnice pojeftinile, druge poskupele

Na pijaci Skadarlija u Beogradu ponuda je solidna, ali su zabeležene brojne cenovne korekcije, kako kod povrća, tako i kod voća.

Među povrćem koje je pojeftinilo nalaze se blitva, karfiol, kelj, paškanat, korenaš peršuna, patlidžan i zelena salata.

Sa druge strane, više cene zabeležene su kod paprike babure, standardnog i zelenog paradajza, praziluka, rotkvica i tikvica.

Promene su primetne i na voćnim tezgama. Pojeftinile su jagode, ostale sorte krušaka i nar, dok su skuplji postali borovnice, ostalo belo i crno grožđe, ostale jabuke, kivi, lešnici, maline i suve smokve.

Promene cena i na pijacama u Leskovcu

Na jugu Srbije, u Leskovcu, kretanja cena razlikuju se između zelene pijace i kvantaša.

Na zelenoj pijaci poskupele su tikvice i spanać, dok je cena karfiola nastavila da pada. U ponudi se pojavila i zelena salata.

Na kvantašu su više cene zabeležene kod crnog luka i spanaća, dok je beli luk pojeftinio. Karfiol je nastavio da beleži pad cene, a u ponudi su se pojavile i rotkvice. Cene ostalih proizvoda ostale su stabilne.

Kada je reč o voću, na zelenoj pijaci pojeftinili su limun i pomorandža, dok se u ponudi pojavio i kivi.

Na leskovačkom kvantašu znatno su poskupeli kivi, grožđe i kruške. Istovremeno, ananas, limun i mandarine beleže niže cene, dok je nar nastavio da pojeftinjuje. U ponudi su se pojavile i prve količine grejpfruta.

Promene na pijacama pokazuju da je ponuda voća i povrća početkom novembra uglavnom dobra, ali da cene pojedinih proizvoda zavise od grada i mesta prodaje.

(BizPortal)