ZA NEPOŠTOVANJE ODLUKE - OD 10.000 DO 50.000 DINARA: Evo čega stočari treba da se paze!

STOČARIMA u opštini Čoka zabranjena je dalja ispaša na pašnjacima jer je propisani period istekao, a za nepoštovanje odluke predviđene su kazne od 10.000 do 50.000 dinara.

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Stočari na teritoriji opštine Čoka više ne smeju da napasaju stoku na lokalnim pašnjacima jer je propisani period ispaše istekao. Za kršenje ove odluke predviđene su novčane kazne od 10.000 dinara za fizička lica i odgovorna lica u pravnim licima, dok kazna za pravna lica može da dostigne 50.000 dinara.

Obaveštenje je objavila Opština Čoka, pozivajući stočare da poštuju propisane rokove i uslove korišćenja pašnjaka.

Period napasanja utvrđen je Odlukom o uslovima i načinu korišćenja pašnjaka na teritoriji ove opštine. To znači da stočari moraju da vode računa o vremenskim ograničenjima za ispašu i da nakon isteka dozvoljenog perioda ne koriste ove površine za napasanje životinja.

Kolike su kazne za nepoštovanje zabrane ispaše?

Prema objavljenim informacijama, za kršenje odluke predviđene su sledeće novčane kazne:

10.000 dinara za fizička lica.

10.000 dinara za odgovorna lica u pravnim licima.

50.000 dinara za pravna lica.

Iz opštine apeluju na stočare da poštuju propisane uslove kako bi se obezbedilo odgovorno korišćenje pašnjaka i zaštitila javna imovina, piše Dnevnik.

Čoka raspolaže sa više od 5.500 hektara pašnjaka

Pašnjaci predstavljaju jedan od značajnijih prirodnih i poljoprivrednih resursa opštine Čoka. Prema podacima objavljenim na zvaničnom sajtu opštine, njihova ukupna površina iznosi 5.574 hektara.

Najveći deo nalazi se na području katastarske opštine Padej, gde je evidentirano čak 2.068 hektara pašnjaka.

Značajne pašnjačke površine nalaze se i na području Sanada, Jazova, Crne Bare i Ostojićeva.

Ovi prostori imaju važnu ulogu u tradicionalnom stočarstvu, jer se koriste za ishranu goveda, ovaca, konja i drugih domaćih životinja.

Posebno mesto zauzima čokanska cigaja

Prirodni uslovi na području opštine uticali su na razvoj specifičnih pašnjačkih sistema i tradicionalnog stočarstva.

Na pojedinim lokacijama zastupljena su slatinasta i teška zemljišta, sa visokim nivoom podzemnih voda tokom proleća i jeseni. Upravo takvi uslovi doprineli su očuvanju tradicionalnih načina korišćenja pašnjaka.

Posebno mesto u lokalnom stočarstvu zauzima čokanska cigaja, autohtona rasa ovaca koja je karakteristična za ovaj deo Banata.

Osim značaja za poljoprivrednu proizvodnju, pašnjaci imaju i važnu ekološku funkciju, zbog čega je njihovo pravilno korišćenje značajno za očuvanje prirodnih resursa.

Na pojedinim pašnjacima postoji mogućnost snabdevanja vodom

Za stočare je važan i podatak o dostupnosti vode na pašnjačkim površinama.

Prema informacijama Agro servisa, na pašnjacima u Sanadu i Crnoj Bari postoji mogućnost snabdevanja vodom iz seoskog vodovoda, uz korišćenje dubinskih pumpi.

Na drugim lokacijama stočari uglavnom moraju samostalno da obezbede vodu za životinje.

Istek perioda napasanja znači da stočari na teritoriji opštine Čoka moraju da prilagode svoje aktivnosti propisanim rokovima. Poštovanje odluke važno je kako zbog izbegavanja novčanih kazni, tako i zbog očuvanja pašnjaka koji predstavljaju značajan resurs za lokalno stočarstvo.

(BizPortal)