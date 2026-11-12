KRAJ JEDNE ERE: DŽensen Huang podneo ostavku - evo ko je sada na čelu Nvidije

IZVRŠNI direktor Envidije (Nvidia) Džensen Huang podneo je danas ostavku na tu funkciju, objavila je kompanija.

Foto: dts Nachrichtenagentur/imago stock&people/Profimedia

Huang je prethodnih dana bio pod velikim pritiskom javnosti i akcionara zbog afere koju je imao sa ženom za koju se sumnja da je kineska špijunka, preneli su mediji.

Dosadašnja izvršna potpredsednica i finansijska direktorka (CFO) Envidije Koleta Kres pristala je da obavlja funkciju privremene izvršne direktorke.

Kres će i tokom privremenog mandata ostati izvršna potpredsednica i finansijska direktorka, sve dok ne bude imenovan stalni naslednik.

- Snaga Envidije oduvek je dolazila od njenih ljudi, a zajedno sa našim rukovodećim timom posvećena sam tome da gradim na izuzetnim temeljima koje je Džensen postavio u protekle 33 godine - izjavila je Kres.

Upravni odbor pokreće potragu za stalnim izvršnim direktorom i razmotriće interne i spoljne kandidate.

Odbor je za prvog predsedavajućeg u svojoj istoriji imenovao Harija Dž. Džonsa, koji ima više od 30 godina iskustva kao preduzetnik, tehnološki rukovodilac i aktivni investitor u rizični kapital, a obavljao je i funkcije izvršnog direktora i izvršnog predsedavajućeg kompanije Sinopsis.

Envidija će objaviti finansijske rezultate za treći kvartal fiskalne 2027. godine u utorak, 17. novembra, oko 13.20 po pacifičkom vremenu (PT), a zatim sledi konferencijski poziv sa analitičarima u 14.00 po pacifičkom vremenu, kako je ranije bilo planirano, navodi se na veb stranici kompanije.

(Tanjug)