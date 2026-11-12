KRAJ JEDNE ERE: DŽensen Huang podneo ostavku - evo ko je sada na čelu Nvidije
IZVRŠNI direktor Envidije (Nvidia) Džensen Huang podneo je danas ostavku na tu funkciju, objavila je kompanija.
Huang je prethodnih dana bio pod velikim pritiskom javnosti i akcionara zbog afere koju je imao sa ženom za koju se sumnja da je kineska špijunka, preneli su mediji.
Dosadašnja izvršna potpredsednica i finansijska direktorka (CFO) Envidije Koleta Kres pristala je da obavlja funkciju privremene izvršne direktorke.
Kres će i tokom privremenog mandata ostati izvršna potpredsednica i finansijska direktorka, sve dok ne bude imenovan stalni naslednik.
- Snaga Envidije oduvek je dolazila od njenih ljudi, a zajedno sa našim rukovodećim timom posvećena sam tome da gradim na izuzetnim temeljima koje je Džensen postavio u protekle 33 godine - izjavila je Kres.
Upravni odbor pokreće potragu za stalnim izvršnim direktorom i razmotriće interne i spoljne kandidate.
Odbor je za prvog predsedavajućeg u svojoj istoriji imenovao Harija Dž. Džonsa, koji ima više od 30 godina iskustva kao preduzetnik, tehnološki rukovodilac i aktivni investitor u rizični kapital, a obavljao je i funkcije izvršnog direktora i izvršnog predsedavajućeg kompanije Sinopsis.
Envidija će objaviti finansijske rezultate za treći kvartal fiskalne 2027. godine u utorak, 17. novembra, oko 13.20 po pacifičkom vremenu (PT), a zatim sledi konferencijski poziv sa analitičarima u 14.00 po pacifičkom vremenu, kako je ranije bilo planirano, navodi se na veb stranici kompanije.
(Tanjug)
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