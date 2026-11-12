Ekonomija

KRAJ JEDNE ERE: DŽensen Huang podneo ostavku - evo ko je sada na čelu Nvidije

В. Н.

12. 11. 2026. u 15:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IZVRŠNI direktor Envidije (Nvidia) Džensen Huang podneo je danas ostavku na tu funkciju, objavila je kompanija.

КРАЈ ЈЕДНЕ ЕРЕ: Џенсен Хуанг поднео оставку - ево ко је сада на челу Нвидије

Foto: dts Nachrichtenagentur/imago stock&people/Profimedia

Huang je prethodnih dana bio pod velikim pritiskom javnosti i akcionara zbog afere koju je imao sa ženom za koju se sumnja da je kineska špijunka, preneli su mediji.

Dosadašnja izvršna potpredsednica i finansijska direktorka (CFO) Envidije Koleta Kres pristala je da obavlja funkciju privremene izvršne direktorke.

Kres će i tokom privremenog mandata ostati izvršna potpredsednica i finansijska direktorka, sve dok ne bude imenovan stalni naslednik.

- Snaga Envidije oduvek je dolazila od njenih ljudi, a zajedno sa našim rukovodećim timom posvećena sam tome da gradim na izuzetnim temeljima koje je Džensen postavio u protekle 33 godine - izjavila je Kres.

Upravni odbor pokreće potragu za stalnim izvršnim direktorom i razmotriće interne i spoljne kandidate.

Odbor je za prvog predsedavajućeg u svojoj istoriji imenovao Harija Dž. Džonsa, koji ima više od 30 godina iskustva kao  preduzetnik, tehnološki rukovodilac i aktivni investitor u rizični kapital, a obavljao je i funkcije izvršnog direktora i izvršnog predsedavajućeg kompanije Sinopsis.

Envidija će objaviti finansijske rezultate za treći kvartal fiskalne 2027. godine u utorak, 17. novembra, oko 13.20 po pacifičkom vremenu (PT), a zatim sledi konferencijski poziv sa analitičarima u 14.00 po pacifičkom vremenu, kako je ranije bilo planirano, navodi se na veb stranici kompanije.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA