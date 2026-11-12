Spremna soba na Marakani - Paunović otkrio odakle će voditi meč sa Nemcima, ali i koji je primarni cilj (VIDEO)

"Orlovi" sutra uveče dočekuju "pancere" na "Marakani".

FOTO: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

Fudbalska reprezentacija Srbije izuzetno oslavljena zatvara ciklus u grupnoj fazi A divizije Lige nacija, ali selektor Veljko Paunović (49) veruje da će momci koji dobiju šansu iskoristiti momenat da se nametnu za buduće akcije.

Pred našom selekcijom su dva duela, protiv Nemaca na stadionu Crvene zvezde (20.45, RTS 2, Arena premijum 1), a potom i sa Grčkom u Volosu (16. novembar, 20.45). Zbog povreda, ali privatnih problema, dosad su otpali Strahinja Pavlović, Aleksa Terzić, Dušan Vlahović, Filip Kostić i Aleksandar Stanković, dok će zbog žutih kartona okršaj sa "pancerima" morati da propuste Saša Lukić i Nemanja Maksimović.

- Zadovoljan sam kako su protekla minula tri dana, u pravoj radnoj atmosferi. Grupa ima fantastičan odnos prema obavezama i treninzima. Imamo nekoliko izostanaka zbog povreda, to se već sve zna, a opet je ovo šansa za druge momke da se dokažu. Zaslužili su poziv zbog onoga što su radili u svojim klubovima. Sada će biti prilika da pokažu karakter. Želimo da popravimo utisak koji smo ostavili u Nemačkoj, da odigramo u mnogo boljem svetlu, a verujem da ova ekipa to i može - rekao je Paunović, a potom dodao:

- Nema drame, fudbal je dinamična igra i tu se dešavaju i menjaju stvari. Nekad idu u tvoju korist, nekada ne. Neću da kažem da je teška okolnost, ali je nova. Čeka nas težak izazov protiv Nemačke, a da budemo realni, mi smo tek u procesu spremanja tima.

FOTO: FSS

Ni selektor neće moći da sedi na klupi i nadmeće se direktno sa Jirgen Klopom, jer zbog zarađenih javnih opomena mora da preskoči jednu utakmicu. Ipak, biće "na vezi" sa svojim saradnicima iz stručnog štaba.

- Imamo jasan plan, sve je spremno. Meč će voditi jedan od mojih pomoćnika. Bićemo u indirektnoj komunikaciji, po pravilima UEFA i FIFA. Sve je organizovano i pripremljeno, nećemo raditi nikakve radnje koje su zabranjene. Već smo bili na stadionu, proverili sve, prostoriju u kojoj će biti, tako da očekujem da će sve biti u redu - objasnio je Paunović.

Zbog izostanaka Lukića i Maksimovića, biće i određenih problema u defanzivnom delu veznog reda.

- Ne znamo kako će na teren izaći Nemačka, ali naš plan je da igramo u jakom intenzitetu. Oni su to nametnuli u prvom meču, to očekujemo i sada, a mi moramo da im odgovorimo na pravi način. Važan faktor je bilo igranje sa dva zadnja vezna, pa kasnije sa tri, kada smo se oslobodili i bili uspešniji u izlaženju s naše polovine. To je pokazatelj da smo uspeli malo više da ih ugrozimo. Promena formacija i jednakost u sredini terena je bila važan faktor za nas, pa sada razmišljamo u tom pravcu - naglasio je Paunović.

FOTO: FSS

Iskusni stručnjak se osvrnuo na jaku konkurenciju u napadu, ali i koliko će ubuduće šansu dobijati mlađi momci.

- Ne treba ništa da se shvati definitivno, bez obzira ko sutra bude u startnih 11. Čekaju nas dva duela u kratkom vremenskom periodu, malo je vremena za oporavak. Zato računam na sve i mnogi će dobiti priliku, jer su nam svi resursi neophodni. Što se tiče mlađih, kod nas nema tih grubih podela. Ovo je proces, zavisi od mnogo faktora, ne mogu da dajem prognoze i predviđam ko će kada i da li će biti spreman. Pratim sve naše mlađe selekcije, imao sam juče razgovor sa Zoranom Batom Mirkovićem i Gordanom Petrićem, da im predstavimo našu viziju i šta očekujemo. Igrači treba da shvate da mi sarađujemo i ako neko nastupa za mladu selekciju, ima velike šanse i da bude pozvan u "A" tim. Mi hoćemo da imamo jaku reprezentaciju, sastavljenu od iskusnih momaka, koji su igrali na velikim takmičenjima, ali i onih koji dolaze i treba da doprinesu elanom energijom i odnosom prema dresu koji nose - jasan je Paunović.

Osvrnuo se kormilar "orlova" i na to što se sve češće sportisti ne odazivaju na pozive za državni tim, ne samo u fudbalu?

- Lično, voleo bih da sam mnogo više igrao za "A" reprezentaciju. Nastupao sam za mlađe selekcije, bio sam jedan od lidera i to je bila čast za mene. Ne bih koristio teške reči da neko izbegava da dođe. Dobili smo objašnjenja zašto neko nije u stanju da se odazove, pa ne bih išao tako daleko. Pričali smo već o tome. Mi imamo zdravu grupu, na čelu sa kapitenom Tadićem i na to sam jako ponosan. Pored njega su tu Mitar, Bleki i svi ostali momci koji su već dobili i Dijamantske lopte. Između sebe stvaraju ambijent i to je jako važno. Eto, juče zvao Aleksa Terzić i pitao me da li može da dođe? Rekao sam - naravno. Tu je i Kostić. To su dobri pokazatelji da ova ekipa ima jasan cilj - poručio je Paunović.

FOTO: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

Na kraju se selektor osvrnuo i na krajnji cilj, odnosno na to da li je prioritet da se ostane u A Diviziji?

- Prioritet je plasman na Evropsko prvenstvo 2028. godine. Naravno, naš zahtev je da u svakoj utakmici damo sve od sebe i da takmičarski popravimo rezultate, nije nam drago ako ispadnemo, ali moramo to da shvatimo uz širu sliku. Ovi mečevi su nam dobro došli da sebe promenimo i da podižemo nivo igre, a to nam je Liga nacija i donela. U naredna dva duela je plan da budemo bolji u realizaciji, a da makar na jednom sačuvamo svoj gol, što se do sada nije desilo. To može da nas dovede u situaciju da u martu igramo baraž u ovoj diviziji, od koje ne odustajemo - zaključio je Paunović.