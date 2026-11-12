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VOJNIK UĆUTKAO ŠEFA PENTAGONA: Hegset dobio lekciju iz discipline na Grobu neznanog vojnika (VIDEO)

P. Đurđević

12. 11. 2026. u 14:50

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AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset, koji je po prirodi funkcije zadužen za disciplinu u oružanim snagama, našao se u neobičnoj situaciji – na Nacionalnom groblju Arlington vojnik je morao da podseti njega i njegovu pratnju na osnovna pravila ponašanja.

ВОЈНИК УЋУТКАО ШЕФА ПЕНТАГОНА: Хегсет добио лекцију из дисциплине на Гробу незнаног војника (ВИДЕО)

foto: Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia

Hegset se sa suprugom Dženifer i saradnicima fotografisao ispred Groba neznanog vojnika, a razgovor i smeh njegove pratnje prekinula je grmljavina stražara:

- Svi posetioci dužni su da u svakom trenutku održavaju atmosferu tišine i poštovanja!

Ministar je nastavio uz stepenice i na opomenu se blago osvrnuo.

Incident se dogodio tokom obeležavanja Dana veterana, kojem je prisustvovao i predsednik SAD Donald Tramp, koji je položio venac u čast poginulih američkih vojnika.

Iz Pentagona su stigli odgovori da Hegset i Ministarstvo odbrane uvek poštuju žrtvu američkih vojnika, dok je portparol Šon Parnel dao za pravo stražaru i ocenio da je dobro postupio.

Tako je na mestu gde se odaje počast poginulim vojnicima jedan vojnik morao da podseti ministra odbrane da disciplina važi i za komandni vrh.

(RT Balkan)

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