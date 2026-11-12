VOJNIK UĆUTKAO ŠEFA PENTAGONA: Hegset dobio lekciju iz discipline na Grobu neznanog vojnika (VIDEO)

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset, koji je po prirodi funkcije zadužen za disciplinu u oružanim snagama, našao se u neobičnoj situaciji – na Nacionalnom groblju Arlington vojnik je morao da podseti njega i njegovu pratnju na osnovna pravila ponašanja.

foto: Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia

Hegset se sa suprugom Dženifer i saradnicima fotografisao ispred Groba neznanog vojnika, a razgovor i smeh njegove pratnje prekinula je grmljavina stražara:

- Svi posetioci dužni su da u svakom trenutku održavaju atmosferu tišine i poštovanja!

A soldier guarding the Tomb of the Unknown Soldier issued a verbal reprimand to a group of advisers and staffers with Defense Secretary Pete Hegseth following a Veterans Day ceremony at Arlington National Cemetery. As the group broke from taking photos, a loud laugh could be heard, and the soldier guarding the tomb shouted: “All visitors will maintain an atmosphere of silence and respect at all times.” — The Associated Press (@AP) November 11, 2026

Ministar je nastavio uz stepenice i na opomenu se blago osvrnuo.

Incident se dogodio tokom obeležavanja Dana veterana, kojem je prisustvovao i predsednik SAD Donald Tramp, koji je položio venac u čast poginulih američkih vojnika.

Iz Pentagona su stigli odgovori da Hegset i Ministarstvo odbrane uvek poštuju žrtvu američkih vojnika, dok je portparol Šon Parnel dao za pravo stražaru i ocenio da je dobro postupio.

Tako je na mestu gde se odaje počast poginulim vojnicima jedan vojnik morao da podseti ministra odbrane da disciplina važi i za komandni vrh.

(RT Balkan)

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