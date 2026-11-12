MODERNIZACIJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE: Savremena tehnologija menja proizvodnju krompira i donosi velike uštede

MODERNIZACIJA poljoprivredne proizvodnje postaje jedan od ključnih uslova za opstanak domaćih proizvođača. U Guči, gde proizvodnja krompira ima dugu tradiciju, sve veću ulogu imaju savremene tehnologije, a odnedavno se u procesu pakovanja koristi i robotika.

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Zbog nedostatka radne snage, privrednici se sve češće okreću automatizaciji proizvodnje. Tim putem krenula je i porodica Vukićević, koja se godinama bavi proizvodnjom i preradom krompira.

Kosta Vukićević, proizvođač krompira iz Guče, ističe da savremene mašine omogućavaju znatno veću preciznost prilikom pakovanja, što donosi i značajne finansijske uštede.

– Ove mašine koje rade par hiljada krompira su neophodne. Da samo kažemo na preciznosti mašine može da se zaradi veliki novac. U kilaži ova mašina pakuje deset kilograma, kao što smo sad gledali. Svaki džak ima deset kilograma i deset, dvadeset grama u plusu. Nema dvesta, trista grama, kad na par desetina hiljada vreća saberete sa tom kilažom i pogotovo cenu krompira ove godine, videćete koja je to razlika – objašnjava Vukićević za RTS.

Savremena tehnologija donosi i bolji kvalitet

Osim ušteda, automatizacija omogućava i bolju kontrolu kvaliteta proizvoda. Kupcima je dobro poznata situacija kada krompir na površini džaka izgleda kvalitetno, dok se unutra nalazi i onaj koji nije upotrebljiv za ishranu.

Prema rečima Koste Vukićevića, nova tehnologija omogućava kontrolu tokom samog procesa pakovanja.

– To je, da kažem, stari način pakovanja džakova. To kod nas sa ovom novom tehnologijom ne može. Kao što vidite, mi ovde imamo inspekciju samog pakovanja u vreću, tako da, naravno, kvalitet mora biti na prvom mestu – ističe on.

Ipak, savremena proizvodnja ne podrazumeva samo nabavku mašina. Za ozbiljniju preradu neophodni su saradnja, udruživanje proizvođača i veće obradive površine.

Ratko Vukićević, predsednik Asocijacije „Plodovi Srbije“, smatra da se poljoprivreda više ne može uspešno razvijati oslanjanjem isključivo na male posede.

– To znači, sve vuče jedno drugo, da se napravi posed optimalan od pedeset hektara, da bi kupio dobru mehanizaciju, da radi desetak hektara. I sigurno može da uradi ono što je najveći ekonomski interes i od toga može veoma pristojno da živi – objašnjava Vukićević.

Bez dobre organizacije nema budućnosti

Proizvođači, kako navodi, od buduće vlade očekuju stručniji pristup poljoprivredi i ozbiljniju strategiju koja bi zaustavila dalji pad domaće proizvodnje.

– Da se ugledamo na onaj svet koji je ispred nas. I da pokušamo to da presadimo ovde. S merama ekonomske politike da se to žestoko pomogne, sa školovanjem kadrova i svega ostalog. Mi smo valjda dokaz, sve ove mašine su sigurno samo rezultat najviše te organizacije, koja je sve. Ako nisi dobro organizovan, ako nemaš dobar sistem, nema budućnosti – poručuje Ratko Vukićević.

Primer iz Guče pokazuje da udruživanje proizvođača, ulaganje u savremenu tehnologiju i dobra organizacija mogu doprineti većoj produktivnosti i konkurentnosti domaće poljoprivrede.

Istovremeno, upravo takav pristup mogao bi da bude jedan od načina za očuvanje proizvodnje hrane u Srbiji i dugoročan opstanak domaćih proizvođača.

(RTS)