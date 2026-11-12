PUTIN IZAZVAO ZELENSKOG: Moskva nudi humanitarnu misiju u Konstantinovki, neka Kijev dokaže da kontroliše grad
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin je, na sastanku sa američkim izaslanicima Stivenom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, predložio organizovanje humanitarne misije u Konstantinovki po uzoru na onu koja je sprovedena u gradu Aljoški.
Ruski lider je istakao da Rusija kontroliše Kostantinovku i spremna je da osigura bezbednost humanitarne misije.
- Ako Kijev smatra da kontroliše Kostantinovku, onda neka osigura bezbednost sa svoje strane - poručio je Putin.
Sprovođenje humanitarne misije u Konstantinovki pokazaće ko zaista kontroliše grad, istakao je ruski predsednik.
On je istakao da je Rusiji je potrebno pet dana da razminira područje u blizini grada i predložio da se organizacija humanitarne misije poveri komesarima za ljudska prava.
Prema njegovim rečima, u Konstantinovki je ostalo oko 400-500 civila, a ruska strana predlaže da se oni evakuišu.
Predsednik je napomenuo da Rusija ima dobro iskustvo humanitarne saradnje sa Ukrajinom oko grada Aljoški i izrazio zahvalnost prvoj dami SAD Melaniji Tramp na pomoći u organizaciji.
Takođe, podvukao je da bez podrške predsednika SAD Donalda Trampa, humanitarna operacija u gradu Aljoški ne bi bila bi moguća.
Putin je takođe predložio da se u Konstantinovku pozovu strani mediji, uključujući i one iz Sjedinjenih Država, kako bi izveštavali o humanitarnoj misiji.
(RT Balkan)
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