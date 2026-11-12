Dušan Tadić "umirao od smeha" na konferenciji Srbije posle jednog pitanja

Istakao je kapiten i da ćemo gledati drugačije "orlove" nego u Minhenu

Foto: Printskrin Youtube

Veselo je bilo na konferenciji za medije fudbalske reprezentacije Srbije, dan pred utakmicu sa Nemačkom, kada kapiten "orlova" Dušan Tadić nije mogao da sakrije osmeh posle jednog pitanja.

Naime, Tadića je nasmejala konstatacija da je u najboljim igračkim godinama, koja je bila uvod za pitanje odakle mu tolika volja i želja za igranje u reprezentaciji.

- U cvetu mladosti sam - nije mogao Tadić da se suzdrži, pa je potom dodao:

- Svi smo tu, reprezentacija je iznad svih. Svako ima svoj neki udeo u tome, imamo dobar misk mlađih i iskusnijih igrača, svako se trudi da pridoda neke svoje kvalitete i treba da se držimo zajedno. Ide sve kako treba, nadam se da će tako i ostati.

O samoj Nemačkoj je rekao:

- Imaćemo dodatnu motvicaju jer su oni u prvom meču dominirali. Spustili su nas dosta nisko. Selektor je predočio šta treba da korigujemo. Očekujemo drugačiju Srbiju, meč sa Holandijom je recept šta treba raditi protiv tako jakih reprezentacija. Nemci su neverovatna ekipa, igraju timski jako dobro. Nadam se da ćemo pokazati mnogo dobrih stvari i videti drugačiju Srbiju nego u Minhenu.

Na pitanje da li bi i povređeni igrači, kao što je to slučaj sa Filipom Kostićem, trebalo da dođu u Staru Pazovu i budu sa ekipom, Tadić je poručio:

- Sve zavisi. Filip se oporavlja u Beogradu i iskoristio je mogućnost da dođe i pozdravi nas. Neko je možda ostao u klubu, pa ne možemo da sudimo o tome. Najbitnije je da je ambijent jako dobar, svi se držimo. Kad imaš takav ambijent onda možeš da postigneš velike stvari.