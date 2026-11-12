"VIŠE NEMA AMERIČKE PODRŠKE UKRAJINI" Makron: Sada je podrška Evrope ključna
PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron izjavio je danas da je podrška Evrope Ukrajini od ključnog značaja jer "više nema američke podrške".
Makron je, uoči samita Evropske političke zajednice u Dablinu, rekao da je na Evropi da definiše sopstvenu bezbednosnu budućnost i da utvrdi principe i okvir svoje bezbednosne politike, prenosi irski RTE.
- Danas je važno šta radimo u vezi sa Ukrajinom i da nastavimo da joj pružamo jasnu podršku - rekao je Makron.
On je istakao da Evropljani moraju sami da oblikuju svoju bezbednosnu arhitekturu.
- Budimo iskreni, bez Evropljana nema podrške Ukrajini. Više nema američke podrške. Postoje posrednički napori, što je dobro, ali na kraju ćemo mi biti ti koji će definisati i odlučivati o sopstvenoj bezbednosnoj budućnosti kao Evropljani - poručio je predsednik Francuske.
On je dodao da ne sumnja u sposobnost Evrope da preuzme odgovornost za svoju bezbednost.
Oko 50 evropskih i svetskih lidera okupilo se danas u Dablinu na samitu Evropske političke zajednice (EPZ), najvećem diplomatskom događaju u istoriji Irske, na kojem se očekuje da će rat u Ukrajini i mogućnosti za postizanje mirovnog rešenja biti jedna od glavnih tema razgovora.
(Tanjug)
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