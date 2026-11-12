"VIŠE NEMA AMERIČKE PODRŠKE UKRAJINI" Makron: Sada je podrška Evrope ključna

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron izjavio je danas da je podrška Evrope Ukrajini od ključnog značaja jer "više nema američke podrške".

Foto: AP Photo/Virginia Mayo

Makron je, uoči samita Evropske političke zajednice u Dablinu, rekao da je na Evropi da definiše sopstvenu bezbednosnu budućnost i da utvrdi principe i okvir svoje bezbednosne politike, prenosi irski RTE.

- Danas je važno šta radimo u vezi sa Ukrajinom i da nastavimo da joj pružamo jasnu podršku - rekao je Makron.

On je istakao da Evropljani moraju sami da oblikuju svoju bezbednosnu arhitekturu.

- Budimo iskreni, bez Evropljana nema podrške Ukrajini. Više nema američke podrške. Postoje posrednički napori, što je dobro, ali na kraju ćemo mi biti ti koji će definisati i odlučivati o sopstvenoj bezbednosnoj budućnosti kao Evropljani - poručio je predsednik Francuske.

On je dodao da ne sumnja u sposobnost Evrope da preuzme odgovornost za svoju bezbednost.

Oko 50 evropskih i svetskih lidera okupilo se danas u Dablinu na samitu Evropske političke zajednice (EPZ), najvećem diplomatskom događaju u istoriji Irske, na kojem se očekuje da će rat u Ukrajini i mogućnosti za postizanje mirovnog rešenja biti jedna od glavnih tema razgovora.

(Tanjug)